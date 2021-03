Xảy ra mâu thuẫn trong lúc nói chuyện, người đàn ông ở Bình Dương rút dao đâm gục tình nhân cùng con riêng của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Công an TP Thuận An sáng nay (3/3) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ việc 3 nạn nhân bị đâm gục trong phòng trọ, đồng thời truy bắt đối tượng gây án.

Khu vực xảy ra vụ việc

Sự việc xảy ra tại một phòng trọ thuộc phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, Trần Văn Tỷ (SN 1973) và chị Lê Thị Thúy (SN 1985, cùng quê An Giang) sống với nhau như vợ chồng tại phòng trọ nói trên.

Vào tối qua (2/3), giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Lúc này, Tỷ rút một con dao đâm vào người chị Thúy khiến nạn nhân ngã quỵ xuống đất.

Thấy mẹ bị đâm, hai người con riêng của chị Thúy chạy lại can ngăn cũng bị đối tượng đâm trúng, gây thương tích.

Sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi hiện trường. Cả 3 nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu. Chị Thúy bị thương nặng, trong tình trạng nguy kịch.

Tranh cãi về nguồn gốc rượu, cầm tuýp sắt đánh bạn nhậu hỏng mắt trái Trong lúc nhậu, giữa Thành và Việt tranh cãi về nguồn gốc loại rượu đang uống. Thành dùng tuýp sắt đánh vào mặt Việt khiến người này bị hỏng mắt trái.

Xuân An