59 thanh niên xăm trổ là những đối tượng cộm cán ở Đồng Nai mang theo hung khí để “dằn mặt” nhau, hòng đòi lại đất cho chủ.

Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục tạm giữ 59 đối tượng trong hai băng nhóm giang hồ tham gia vụ hỗn chiến tại một bãi đất ở TP Biên Hòa. Các đối tượng này bị công an điều tra về hành vi “hủy hoại tài sản” và “gây rối trật tự công cộng”.

Khu đất nơi xảy ra vụ hỗn chiến của hai băng nhóm giang hồ

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ việc tranh chấp mảnh đất rộng 3.000 mét vuông tại phường Thống Nhất, TP Biên Hòa giữa hai cá nhân là ông N.T.H (SN 1975) và bà N.T.S (SN 1955), cùng ngụ tại TP Biên Hoà.

Do không thể giải quyết với nhau, hai người này thuê hai nhóm giang hồ quy tụ nhiều đối tượng cộm cán trên địa bàn đến mảnh đất này để canh giữ, không cho ai sử dụng.

Qua điều tra xác định, cách đây khoảng một tuần, bà S thuê một nhóm thanh niên xăm trổ, thân hình bặm trợn do đối tượng xưng tên Đen cầm đầu đến khu đất này để ở trong ba phòng trọ, mục đích là để giữ đất. Khi vợ chồng ông H yêu cầu các đối tượng này rời khỏi khu đất trên thì bị nhóm Đen đe doạ, đuổi chém.

Để giành lại đất, phía gia đình ông H thuê nhóm gần 40 người do Lâm Thanh Sang (SN 1998, quê Sóc Trăng) cầm đầu đến khu đất trên trồng cây để giữ đất.

Nhóm giang hồ xăm trổ bị công an khống chế .

Trưa ngày 29/9, Sang kéo gần 40 đối tượng từ phường Tam Phước, TP Biên Hòa mang theo nhiều tuýp sắt gắn mũi nhọn, dao, búa đến uy hiếp, tháo dỡ các phòng trọ mà nhóm của Đen đang ở trên khu đất.

Để chống lại, Đen cũng huy động thêm hàng chục đối tượng có “số má” ở Biên Hòa mang theo hung khí tới để hỗn chiến với nhóm Sang.

Từ nguồn tin trinh sát, lực lượng công an tỉnh Đồng Nai do Đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo phối hợp với Công an TP Biên Hoà tiến hành bao vây, khép kín khu vực hai băng nhóm sắp hỗn chiến.

Trong lúc hai nhóm chuẩn bị “xử” nhau thì công an ập vào trấn áp, bắt giữ 20 đàn em của Sang và Đen tại chỗ. Vài giờ sau đó, công an tiếp tục bắt giữ hơn 30 đối tượng xăm trổ bỏ trốn, thu giữ hàng chục hung khí tự chế.

Hung khí tự chế của hai nhóm giang hồ

Một cán bộ điều tra cho biết, đây là hai nhóm giang hồ chuyên gây sức ép để tranh giành đất ở Biên Hòa. Để phô trương thanh thế, nhóm này thu nạp các thanh niên xăm trổ tuổi đời trên dưới 20 tuổi, có số má trên địa bàn tham gia.

Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Uyên Châu – Xuân An