Kết luận điều tra bổ sung của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho thấy, Đường Nhuệ và đám đàn em đã ăn chặn gần 2,5 tỷ đồng tiền hỏa táng.

Ngày 2/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị vừa hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án hình sự, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Thái Bình đề nghị truy tố Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ", SN 1971, trú tại số nhà 366 Lê Quý Đôn, tổ 11, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) và đồng phạm về tội cưỡng đoạt tài sản.

Cùng bị truy tố có các bị can: Ninh Đức Lợi, SN 1974, trú tổ 4 (tổ 7 cũ, phường Trần Lãm, TP Thái Bình), Nguyễn Thị Dương (vợ Đường "Nhuệ", SN 1980, trú 366 Lê Quí Đôn, phường Kỳ Bá), Phạm Văn Úy (SN 1989, trú tại tổ 36, phường Quang Trung), Nguyễn Khắc Nin (SN 1979, trú thôn Cao Bạt Trung, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương) và Quách Việt Cường (SN 1974, trú phường Trần Hưng Đạo).

Trong đó, Đường, Dương, Lợi, Úy, Nin bị đề nghị truy tố theo Khoản 4, Điều 170; Quách Việt Cường bị đề nghị truy tố theo khoản 3, điều 170, Bộ luật Hình sự.

Để thâu tóm dịch vụ hoả táng Đường Nhuệ đã làm gì?

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2017, anh Bùi Văn Minh (trú TP Thái Bình) có nhu cầu mở dịch vụ tang lễ nên đã đến gặp Nguyễn Xuân Đường để nhờ Đường xin giúp. Lúc này Đường mới biết về hoạt động tang lễ hỏa táng tại Thái Bình.

Cũng trong thời gian này, các dịch vụ tang lễ Thái Bình hoạt động không tôn trọng quy định mà họ đã thống nhất với nhau, dẫn đến tình trạng làm lấn chiếm địa bàn, tranh giành làm dịch vụ hỏa táng.

Do đó, ông Trần Đình Giao (Chủ tịch HĐQT công ty Hoàng Long, có cơ sở hỏa táng là Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình; gọi tắt là Đài Thanh Bình, ở xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) đã có ý nhờ Đường hợp tác cùng công ty TNHH Dịch vụ thương mại Thành Phát (Công ty Thành Phát), đại lý độc quyền dịch vụ hỏa táng ở Thái Bình) ổn định tình hình, giải quyết xung đột giữa các dịch vụ tang lễ.

Nguyễn Xuân Đường trong phiên toà mới đây

Từ đầu tháng 12/2017, bằng nhiều thủ đoạn đe dọa, gây rối, khống chế, Nguyễn Xuân Đường và đồng bọn đã buộc Công ty Thành Phát phải ngừng hoạt động tại Thái Bình.

Đường cùng Ninh Đức Lợi đã tìm cách thâu tóm địa bàn bằng cách tự xưng là "Chủ tịch Hiệp hội tang lễ Thái Bình" nhưng không xin phép chính quyền công nhận).

Bằng các hành vi đe doạ, cưỡng ép, Đường đã buộc các công ty hoạt động dịch vụ tang lễ trên địa bàn phải chấp nhận các quy định của mình. Do sợ bị trả thù, các công ty này không dám tố cáo đến các cơ quan chức năng về hành vi của Đường.

Dùng vũ lực để đoạt 2,5 tỷ đồng

Đường đứng ra phân chia địa bàn hoạt động cho các công ty dịch vụ tang lễ và tự ý đặt ra quy định về các khoản nộp bắt buộc tính trên số ca hỏa táng, buộc các dịch vụ hỏa táng phải nộp 500 nghìn đông/ca. Nếu có dịch vụ muốn tham gia hiệp hội đều phải xin phép Đường hoặc Ninh Đức Lợi. Khi có dịch vụ tang lễ vi phạm địa bàn, Đường "Nhuệ" chỉ đạo Lợi hoặc đàn em xử lý như chặn xe, đánh người, cắt địa bàn hoạt động...

CQĐT xác định, từ khoảng cuối năm 2017 đến tháng 4/2020, Nguyễn Xuân Đường đã chiếm đoạt của 25 bị hại tổng số tiền 2 tỷ 469 triệu đồng.

Ngày 22/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản đối với Nguyễn Xuân Đường (SN 1971), Nguyễn Thị Dương (SN 1980, cùng phường Kỳ Bá, TP Thái Bình); Ninh Đức Lợi (SN 1974, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình).

Đến ngày 31/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố thêm 2 bị can vụ án gồm: Phạm Văn Úy (tên thường gọi Phạm Văn Trường, sinh năm 1989, trú tại số nhà 509 - CT1- Khu đô thị 379, tổ 36, phường Quang Trung, TP Thái Bình), hiện bị can đang bị tạm giam để điều tra hành vi Giết người và Nguyễn Khắc Nin (SN 1979, trú tại thôn Cao Bạt Trung, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Nguyễn Xuân Đường khi còn "nổi tiếng" ngoài đời

Cuối tháng 9/2020, Công an tỉnh Thái Bình bắt thêm đối tượng Quách Việt Cường (SN 1974, Giám đốc Công ty Cổ phần BBI Thái Bình, trụ sở tại 459, đường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình), để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản" liên quan đến vụ án này.

Tuy nhiên, ngày 30/11/2020, Viện KSND tỉnh Thái Bình ban hành quyết định 09 trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung, trả hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình để điều tra bổ sung đối với vụ án hình sự về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 47 ngày 22/4/2020.

Hiện, Nguyễn Xuân Đường đang lĩnh tổng mức án 6 năm tù giam, và vợ là Nguyễn Thị Dương lĩnh 4 năm 6 tháng tù do cùng liên quan nhiều vụ án xảy ra ở Thái Bình.

Nguyễn Thu Hằng