Kiểm tra phòng trọ, Công an quận Cái Răng phát hiện các cô gái đang phê ma tuý cùng nhóm thanh niên.

Chiều 25/1, Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết, vừa phát nhiều nam nữ chơi ma tuý trong phòng trọ ở phường Hưng Phú.

Khoảng 0h30 cùng ngày, Đội Cảnh sát ma túy Công an quận Cái Răng bất ngờ kiểm tra một phòng trọ ở khu vực 10, phường Hưng Phú.

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 6 nam nữ trú tại TP Cần Thơ đang sử dụng ma túy. Khi lực lượng công an ập vào bắt quả tang, những người này vẫn còn đang say thuốc.

Tại hiện trường, Công an quận Cái Răng thu giữ 1 bộ bình tự chế đang dùng để hút ma túy và một gói nylon hàn kín bên trong có chứa tinh thể không màu (nghi là ma túy đá).

Bước đầu làm việc xác định, Đinh Văn Tý (36 tuổi, ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), đứng người tổ chức sử dụng ma túy trái phép.

