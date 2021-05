Một nhóm thiếu niên manh động thực hiện hàng chục vụ cướp giật của người đi đường từ TP Thủ Đức về Biên Hòa.

Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương sáng nay đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Chiến Thắng (biệt danh Thắng cá trê, SN 2004) và Nguyễn Minh Huy (SN 2002) cùng ngụ TP Dĩ An để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Thắng cá trê (trước) và Nguyễn Minh Huy cùng tang vật

Cùng với đó, lực lượng công an cũng đang truy bắt các đối tượng còn lại liên quan đến nhóm cướp trên.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây có nhiều người dân trình báo bị một nhóm thiếu niên chạy xe máy áp sát, cướp giật tài sản khi đang lưu thông trên đường ở khu vực giáp ranh tỉnh Bình Dương với TP Thủ Đức (TP.HCM) và TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đội Cảnh sát hình sự Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã xác định được Thắng cá trê và Nguyễn Minh Huy là nghi can gây án. Đến chiều 1/5, lực lượng công an đã bắt giữ hai đối tượng trên.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận đã cùng nhiều thiếu niên khác thực hiện hơn 20 vụ cướp giật tài sản của người đi đường ở TP Dĩ An, TP Biên Hòa và TP Thủ Đức.

Hiện cơ quan công an đang truy bắt các đối tượng có biệt danh Minh Bộ, Minh Đối, Hào Con để mở rộng điều tra.

Xuân An