Công an tỉnh An Giang đang điều tra các vụ buôn lậu vàng, USD cực lớn, liên quan nhiều đối tượng.

Tỉnh An Giang có khoảng 100km đường biên giáp Campuchia, 2 cửa khẩu quốc tế và rất nhiều "đường mòn lối mở", do đó nhiều loại tội phạm lợi dụng hoạt động, nhất là tội phạm buôn lậu.

Trong đó, buôn lậu vàng, USD được nhiều đối tượng lựa chọn vì dễ cất giấu, vận chuyển, khó bị ngành chức năng phát hiện và đặc biệt là đem lại lợi nhuận cực khủng.

Thời gian qua, Công an tỉnh An Giang đã bắt nhiều vụ buôn lậu vàng, USD cực “khủng”.

Công an tỉnh An Giang thu giữ 2,1 triệu USD, 25 tỷ đồng... liên quan vụ mua bán vàng nhập lậu. Ảnh: Nghiêm Túc – Mai Phương

Vàng, USD chất đống

Mới đây, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang ông Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) và Trang Kiến Tường (46 tuổi, ngụ TP Châu Đốc) đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu.

Đây là động thái khi Công an tỉnh An Giang thực hiện "đấu tranh chuyên án buôn lậu vàng" từ Campuchia vào Việt Nam.

Thời điểm bắt quả tang ông Bình và Tường, lực lượng Công an tỉnh An Giang thu giữ 3 thỏi vàng (3kg), gần 170.000 USD và 700 triệu đồng.

Đến tối cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với tiệm vàng Phước Quang, nằm trên đường Nguyễn Trãi, TP Long Xuyên, cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến ông Bình và Cường.

Công an kiểm tra cốp xe của ông Trang Kiến Cường, thu giữ tang vật. Ảnh: Nghiêm Túc – Mai Phương

Tang vật thu giữ khi bắt quả tang ông Bình và Cường đang giao dịch. Ảnh: Nghiêm Túc – Mai Phương

Qua đó, Công an thu giữ khoảng 15kg vàng nữ trang, hơn 2,1 triệu USD, một số ngoại tệ khác, 25 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.

Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối với ông Bình và Cường; đồng thời kêu gọi những người liên quan nhanh chóng đến cơ quan CSĐT đầu thú.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét địa chỉ, nơi ở của những người có liên quan. Ảnh: Nghiêm Túc - Mai Phương

Đây không phải là lần đầu tiên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang triệt phá thành công vụ mua bán vàng lậu, buôn lậu vàng, USD.

Trước đó, Công an tỉnh An Giang đã triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng buôn lậu vàng và USD. Đơn cử là bắt bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, tức Mười Tường) và đồng bọn.

Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng điều hành đường dây buôn lậu vàng thường hoạt động lâu năm trong nghề nên có nhiều thủ đoạn rất tinh vi để che mắt cơ quan chức năng. Bọn chúng hoạt động rất thận trọng, quy trình khép kín và chỉ sử dụng anh em thân thiết, người nhà để buôn lậu nên gây khó khăn cho cơ quan công an.

Những "chiến tích" buôn lậu bất hảo của Mười Tường

Trở lại vụ án bà trùm “buôn lậu” Mười Tường, động thái mới nhất là cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố bị can, bắt giam đối với ông Nguyễn Văn Sang (51 tuổi, ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu) về hành vi “Rửa tiền”.

Ông Sang là Trung tá công an, từng giữ chức Đội phó an ninh, Đội Trưởng cảnh sát giao thông (Công an thị xã Tân Châu). Hồi cuối năm 2020, ông Sang được điều động về Phòng cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh An Giang, sau đó xin nghỉ hưu sớm.

Công an đọc lệnh bắt giam đối với ông ông Nguyễn Văn Sang

Ông Sang bị bắt khi cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang mở rộng vụ án “rửa tiền" liên quan đến bà trùm buôn lậu Mười Tường.

Theo Công an tỉnh An Giang, bị can Sang đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng có được từ hoạt động buôn lậu của bà trùm Mười Tường.

Trước đó, Công an tỉnh An Giang cũng khởi tố bị can, bắt giam ông Nguyễn Văn Võ (53 tuổi, ngụ huyện Châu Phú), nguyên cán bộ Công an để điều tra hành vi “rửa tiền”. Ông Võ đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của Mười Tường phạm tội mà có.

Số vàng, USD có liên quan đến vụ án của bà trùm Mười Tường

Đối với Mười Tường, bà ta cầm đầu các vụ vận chuyển 51kg vàng, 470.000 và 200.000 USD; buôn lậu hơn 1.000 tấn đường cát từ Campuchia về Việt Nam.

Đối với vụ buôn lậu vàng, hồi tháng 7/2021, hơn 150 cán bộ chiến sỹ Công an An Giang chia làm nhiều mũi đồng loạt khám xét 15 cửa hàng kinh doanh vàng và nhà ở của một số đối tượng có liên quan đến đường dây buôn lậu của Mười Tường tại TP Châu Đốc, huyện An Phú.

Tại các địa điểm khám xét, công an đã thu giữ khoảng 36kg vàng, 1,27 triệu USD; hơn 1,7 tỷ; nhiều thiết bị điện tử, cùng các tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng và của các nghi can liên quan đến Mười Tường.

Đối với vụ 470.000 USD, tháng 6/2019, Mười Tường chỉ đạo nhóm “đàn em” sang Campuchia nhận ngoại tệ để đưa về Việt Nam cho bà ta. Khi nhóm “đàn em” của bà Mười Tường vận chuyển số USD nói trên đến khu vực phường Vĩnh Nguơn (TP Châu Đốc) thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ. Sau đó, vụ việc được bàn giao cho Công an tỉnh An Giang điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan công an, nhóm “đàn em” của bà Mười Tường khai, mỗi chuyến sang Campuchia vận chuyển USD về sẽ được trả tiền công từ 3 - 5 triệu đồng/người.

Bà Mười Tường còn bị khởi tố thêm hành vi vận chuyển trái phép 200.000 USD.

Bà trùm buôn lậu Mười Tường tại cơ quan công an

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2010 đến 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh và cho họ hàng, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát với nhiều loại hàng hóa từ Campuchia chuyển về Việt Nam.

Để đối phó với cơ quan chức năng, Mười Tường lập hàng chục tài khoản ngân hàng mang tên họ hàng và người làm công. Đồng bọn của Mười Tường sau đó sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng...

Thiện Chí