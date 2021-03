Công an nhận định, hung thủ đã sát hại nữ nhân viên quán cà phê, sau đó đốt xác phi tang.

Nguồn thông tin cho hay, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra vụ giết người, đốt xác phi tang xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là chị T.H.H (SN 1991, quê Bạc Liêu), hiện là nhân viên quán cà phê ở ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh.

Trước đó sáng 25/3, người dân phát hiện chị H. tử vong tại căn phòng ở quán cà phê nằm trên QL1, đoạn qua địa bàn ấp 3, xã Tân Quý Tây.

Nhận được tin báo, công an địa phương đã phong toả hiện trường để điều tra.

Theo ghi nhận, chị H tử vong khi nằm trong phòng. Thi thể và các vật dụng xung quanh bị cháy.

Công an xác định, chị H bị sát hại và kẻ gây án đã phóng hoả nhằm đốt xác phi tang. Hiện công an đang khoanh vùng các mối quan hệ của nạn nhân, lấy lời khai của nhân chứng, người có liên quan và trích xuất camera an ninh để truy xét kẻ gây án.

Bắt thanh niên giết người, cướp tài sản ở An Giang Sáng 25/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Bùi Trọng Nghĩa (16 tuổi, ngụ TP Châu Đốc) để điều tra về hành vi “Giết người, và cướp tài sản”.

Phước An