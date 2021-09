Vụ án này liên quan đến quá trình công an vào cuộc điều tra, xác minh sai phạm xảy ra tại Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (gọi tắt là Saigon Co.op).

Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can liên quan đến vụ “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” xảy ra trên địa bàn.

2 bị can gồm: Nguyễn Hoài Bắc (SN 1984, ngụ phường Thảo Điền, quận 2, nguyên là cán bộ công an của phòng An ninh Kinh tế - Công an TP.HCM) và Lê Thị Phương Hồng (SN 1979, ngụ quận Phú Nhuận, nguyên cán bộ công an và sau đó làm kinh doanh tự do) bị đề nghị truy tố tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".

Bị can Diệp Dũng (SN 1968, ngụ quận 5, là cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op) bị đề nghị truy tố tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”.

Bị can Diệp Dũng

Theo kết luận điều tra, cuối tháng 9/2020 cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM mời làm việc với ông Diệp Dũng về những sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op. Qua đấu tranh, ông Diệp Dũng có khai về việc, có người cung cấp thông tin trong quá trình kiểm tra, xác minh nguồn tin tố giác tội phạm xảy ra tại Saigon Co.op.

Mở rộng điều tra từ lời khai này, cơ quan An ninh điều tra mời làm việc và triệu tập đối với ông Nguyễn Hoài Bắc và bà Lê Thị Phương Hồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ về các tình tiết liên quan trong vụ việc này.

Cụ thể, bị can Bắc quen và sống chung với bà Hồng tại đường Bùi Đình Tuý, quận Bình Thạnh. Quá trình đó, Bắc thường xuyên nhắn tin qua ứng dụng để kể cho bà Hồng nghe về công việc, cuộc sống của Bắc.

Từ cuối tháng 7/2020, Bắc thường xuyên nhắn tin cho bà Hồng kể về một số thông tin liên quan đến vụ Saigon Co.op, là vụ việc mà cơ quan An ninh điều tra đang làm rõ, mà Bắc là một thành viên trong tổ công tác. Ngoài ra, bà Hồng lợi dụng lúc Bắc ngủ say đã sao chép, chụp lén tài liệu vụ Saigon Co.op khi Bắc bỏ trong cặp tài liệu.

Bà Hồng khai, khoảng tháng 8/2020, bà quen biết với ông Diệp Dũng. Từ những thông tin, tài liệu “trộm” được của ông Bắc, bà Hồng cung cấp cho ông Dũng.

Theo bà Hồng, bà làm việc này nhằm mục đích muốn ông Diệp Dũng giới thiệu đầu mối cung cấp hàng giá rẻ vì bà này đang kinh doanh 2 tiệm tạp hoá.

Bà Hồng khai, quá trình liên lạc qua lại, bà Hồng còn hứa sẽ giúp ông Dũng vượt qua vụ việc này. Thậm chí 2 người này đã gặp nhau ở quán cà phê.

Ông Dũng hướng dẫn bà Hồng liên lạc với tài xế của ông để cung cấp thông tin. Thậm chí thông qua tài xế, ông Dũng còn gửi tờ giấy có nội dung hướng dẫn bà Hồng thu thập thông tin liên quan đến vụ việc và ông còn gửi tiền cho bà Hồng.

Cơ quan An ninh điều tra xác định, trong các tài liệu bà Hồng cung cấp cho ông Diệp Dũng có những tài liệu mật, là kết quả bước đầu xác minh về các sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op. Những tài liệu này, bà Hồng đọc được trong cặp tài liệu của ông Bắc mang về nhà bà và bà cẩn thận ghi chép ra sổ riêng.

Những trao đổi liên quan đến mối lợi cá nhân

Ông Diệp Dũng khai, bà Hồng chủ động nhắn tin làm quen và cung cấp tài liệu cho ông. Ông có gặp người nhắn tin tại một quán cà phê ở quận 5, nhưng người đàn bà này không giới thiệu tên tuổi, địa chỉ.

Ông Dũng khẳng định, tại quán cà phê ông không quà hay hiện vật gì và cũng phản bác chuyện tài xế riêng đưa quà cho bà này.

Trong vụ án này, cơ quan An ninh điều tra xác định, các bị can sử dụng điện thoại và các ứng dụng mạng xã hội nhằm trao đổi nội dung liên quan đến bí mật Nhà nước.

Cụ thể bị can Nguyễn Hoài Bắc đã không thực hiện đúng các quy định về bảo quản, lưu giữ tài liệu bí mật Nhà nước. Bắc đã nhắn tin cung cấp cho bà Hồng những thông tin, tài liệu về quá trình điều tra sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op.

Còn bà Hồng thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến bí mật Nhà nước nhằm cung cấp cho ông Diệp Dũng để hưởng lợi; cụ thể ở đây là muốn ông này giới thiệu cung cấp mối hàng giá rẻ.

Ông Diệp Dũng đã chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước, cụ thể là các tài liệu, thông tin liên quan đến quá trình kiểm tra, xác minh nguồn tin tố giác tội phạm xảy ra tại Saigon Co.op.

Quá trình bị khởi tố, tạm giam, cả 3 bị can thành khẩn, hợp tác, nhận thức được hành vi phạm tội và mong muốn được sự khoan hồng của pháp luật.

Cuối tháng 12/2020, cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam ông Diệp Dũng về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” trong vụ án sai phạm kinh tế tại Saigon Co.op trong khoảng thời gian ông làm lãnh đạo tại đây.

