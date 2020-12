Cơ quan CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Cần Thơ vừa triệt phá đường dây ma tuý từ Hà Nội vào Cần Thơ tiêu thụ.

Ngày 15/12, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (Công an TP Cần Thơ) cho biết, vừa khởi tố 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hải (52 tuổi), Phạm Thị Kim Hưởng (54 tuổi, vợ Hải), Nguyễn Tuấn Kiệt (29 tuổi, con trai của Hải, cùng ngụ quận Bình Thuỷ); Nguyễn Thị Kim Anh (58 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) và Từ Thanh Liêm (48 tuổi, ngụ huyện Thới Lai) để điều tra về hành vi mua bán trái phép các chất ma tuý.

Các nghi phạm trong đường dây ma tuý từ Hà Nội về Cần Thơ

Đây là các đối tượng trong đường dây ma túy từ Hà Nội vào Cần Thơ tiêu thụ, do Công an TP Cần Thơ phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) triệt phá.

Theo điều tra ban đầu, hồi đầu tháng 12, Hưởng ra Hà Nội mua ma túy mang vào Cần Thơ tiêu thụ.

Ngày 3/12, Hưởng về đến Cần Thơ thì được chồng và con trai ra đón. Hưởng đi chung xe với Kiệt, Hải mang ma túy tìm nơi cất giấu.

Trên đường đi, Hải bất ngờ bị cảnh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra. Trên xe máy do Hải cầm lái, cảnh sát thu giữ nhiều gói nylon chứa chất bột màu trắng.

Từ lời khai của Hải, cảnh sát đã bắt giữ những người liên quan. Kết quả giám định, các gói chứa chất bột màu trắng là heroin nặng hơn 120 gram.

Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ 5 điện thoại di động, xe máy, cùng nhiều tang vật có liên quan.

Phá đường dây ma tuý có súng, mã tấu ở Cần Thơ Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng cầm đầu đường dây ma tuý ở Cần Thơ, Công an thu giữ nhiều tang vật, trong đó có súng, mã tấu.

H.Thanh