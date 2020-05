Công an làm rõ, cầm đầu sòng Poker quy mô này là 1 người Hàn Quốc.

Sáng nay, phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an Q.2 mở rộng điều tra về sòng bạc do người nước ngoài tổ chức trên địa bàn.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự 4 người Hàn Quốc và 10 người Việt để làm rõ, xử lý.

Ảnh minh hoạ

Được biết, qua điều tra, ngày 26/5 các trinh sát bất ngờ tập kích vào 1 căn biệt thự trên đường 42, P.Thảo Điền, Q.2, bắt quả tang 14 người đang chơi Poker bằng phỉnh quy đổi ra tiền.

Công an thu giữ lượng lớn tiền mặt, ngoại tệ, phỉnh, máy móc phục vụ cho việc đánh bạc…

Theo điều tra ban đầu, tổ chức sòng Poker này là Park Han Seol (quốc tịch Hàn Quốc). Từ đầu tháng 5 vừa qua, Park Han Seol và 1 số người đồng hương Hàn Quốc đến thuê căn biệt thự trên với giá 5 ngàn USD/tháng để mở sòng Poker.

Khách đến cờ bạc là người Hàn Quốc lẫn người Việt. Sòng bạc này hoạt động thâu đêm suốt sáng.

Bắt kẻ giết người tại sòng bạc lẻ ở lán trại bốc xếp Sài Gòn Nhóm 4 người nhậu xong thì tổ chức đánh bài nhỏ lẻ giải trí, nhưng vì mâu thuẫn 1 người dùng dao đâm 3 người thương tích nặng, trong đó có 1 người tử vong.

Linh An