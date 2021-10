Hôm nay (29/10), TAND tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên tòa xét xử vụ án Phan Bùi Bảo Thy, Lê Anh Dũng và Nguyễn Huy lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai vụ án lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân đối với Lê Anh Dũng (SN 1965, trú tại phường An Phú, quận 2, TP.HCM); Phan Bùi Bảo Thy (SN 1971, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, là nhà báo) và Nguyễn Huy (SN 1977, trú tại phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị, công tác tại Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị).

Phan Bùi Bảo Thy (ảnh trên Facebook cá nhân).

Theo hồ sơ ban đầu, đầu năm 2020, xuất phát từ bức xúc cá nhân và nhận thức sai lệch về chống tiêu cực, Lê Anh Dũng liên hệ với Hoàng Thế Nhân (SN 1984, trú tại phường An Đông, TP Huế, TT-Huế) để xin tài khoản Facebook và được Nhân cho tài khoản tên Lê Lết.

Dũng đổi thành tên Thu Hà để sử dụng nhằm đăng các bài viết nói xấu Đại tá Trần Đức Việt, nguyên là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Dũng bàn với Thy cách viết bài, nói xấu ông Việt. Thy thu thập thông tin, tư liệu, kết hợp thông tin do Dũng cung cấp để biên tập thành các bài xuyên tạc, nói xấu ông Việt rồi gửi cho Dũng.

Các bị cáo (từ trái qua phải) Phan Bùi Bảo Thy, Lê Anh Dũng và Nguyễn Huy tại phiên toà sáng nay. Ảnh: Hương Lài

Dũng đăng các bài viết lên Facebook Thu Hà và tài khoản Hoàng Lê.

Tháng 7/2020, ông Việt nghỉ hưu nên các bị can hạn chế viết bài. Thấy các bài viết trên Facebook Thu Hà và Hoàng Lê được nhiều người quan tâm nên Dũng và Thy chuyển hướng thu thập và viết bài về các lãnh đạo tỉnh Quảng Trị: Ông Nguyễn Văn Hùng (Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nay là Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL); ông Võ Văn Hưng (Chủ tịch UBND tỉnh); Lê Đức Tiến (Phó Chủ tịch UBND tỉnh); Đỗ Văn Bình (Giám đốc Sở VH-TT&DL) rồi Dũng đăng tải trên Facebook Hoàng Lê, Fanpage QUẢNG TRỊ 357, Quảng Trị 357 với tổng 79 bài.

Tháng 11/2020, Nguyễn Huy gặp Dũng, qua trao đổi Huy biết Dũng và Thy đứng sau Facebook Thu Hà, Fanpage QUẢNG TRỊ 357.

Do có một số mâu thuẫn cá nhân và nhận thức sai lệch về mục tiêu chống tiêu cực, Huy đã tìm kiếm, thu thập thông tin về nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị cũng như thông tin về một số lãnh đạo tỉnh, kết hợp với thông tin do Dũng cung cấp, để tiến hành soạn thảo một số bài viết có nội dung, từ ngữ xuyên tạc, nói xấu các cá nhân nói trên và bà Trần Thị Thu (Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị), ông Trần Đức Việt và tình hình nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị, sau đó chuyển cho Dũng để đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Ngày 10/2/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an Quảng Trị khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng.

Theo điều tra, từ ngày 28/2/2020 đến 1/2/2021, Thy biên tập 53 bài (có 39 bài đăng trên Facebook Thu Hà; 13 bài trên Fanpage QUẢNG TRỊ 357 và 1 bài trên Fanpage Quảng Trị 357).

Huy biên tập 26 bài (9 bài đăng trên Facebook Thu Hà; 8 bài trên Fanpage QUẢNG TRỊ 357 và 9 bài trên Fanpage Quảng Trị 357). Tất cả 79 bài đều do Dũng đăng trên các tài khoản Facebook.

Cáo trạng nêu rõ hành vi của các bị can làm giảm uy tín, vai trò lãnh đạo của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Công an tỉnh với cán bộ và nhân dân; giảm niềm tin của nhân dân với với các tổ chức; ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của các lãnh đạo.

Hành vi của các bị can gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh nên cần xử lý nghiêm theo pháp luật.

Về tình tiết giảm nhẹ, các bị can thành khẩn, ăn năn hối cải; thân nhân có công với cách mạng. Thy và Huy phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình công tác có thành tích xuất sắc. Dũng có nhiều đóng góp hoạt động từ thiện ở Quảng Trị. Nhân cung cấp các tài khoản Facebook cho Dũng nhưng không biết Dũng dùng để phạm tội nên công an không đề cập xử lý.

Ngoài ra, còn một số cá nhân đang công tác tại một số cơ quan, ban ngành có trao đổi, cung cấp thông tin nhưng không biết các bị can sử dụng để phạm tội nên công an không đề cập xử lý.

7 cán bộ chiến sỹ trong ngành công an có trao đổi, cung cấp một số thông tin nội bộ cho các bị can nhưng chưa đủ cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra chuyển hồ sơ đến Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và Thanh tra Công an tỉnh Quảng Trị xem xét kỷ luật.

Hương Lài