Nhiều người bị khởi tố, bắt giam, trong đó có chủ tiệm vàng và nguyên cán bộ công an do dính tới “bà trùm” buôn lậu Mười Tường.

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, nghe báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ bản chất, sớm xét xử vụ án bà trùm Mười Tường, vụ đánh bạc nghìn tỷ.

Ông Phan Đình Trạc đánh giá cao và biểu dương lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Tỉnh uỷ và các cơ quan chức năng tập trung tham mưu, điều tra, khởi tố vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới xảy ra tại An Giang liên quan đến bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường). Hay vụ “đánh bạc" bằng hình thức số lô, số đề có hơn 800 đối tượng tham gia, với tổng số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.

Công an An Giang đọc lệnh bắt giam bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường): Ảnh: Phạm Giang – Nghiêm Túc

Đây là các vụ đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, đánh bạc với quy mô lớn, giá trị lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, liên quan đến nhiều đối tượng, hoạt động từ nhiều năm đến nay.

Ông Phan Đình Trạc đánh giá, qua các vụ án này cho thấy một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức lối sống, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bảo kê, tiếp tay cho tội phạm nên cần điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nữ đại gia – “bà trùm” buôn lậu Mười Tường

Theo điều tra, bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang), từng bị Công an TP.HCM bắt khẩn cấp do có liên quan đường dây vận chuyển và tập kết số lượng lớn điện thoại di động nhập lậu từ Campuchia. Bà Mười Tường bị toà án tuyên phạt 6 năm tù về tội buôn lậu.

Sau khi ra tù và trở về An Giang, bà Mười Tường tiếp tục núp bóng, tổ chức buôn lậu hàng hoá qua biên giới.

Người này cũng nhiều lần bỏ tiền ra để làm “từ thiện” tại địa phương, nhưng theo đánh giá của dư luận mục đích việc này chỉ để có “mác” mạnh thường quân, không bị cơ quan chức năng chú ý.

Hành vi của bà Mười Tường bị phát hiện sau khi Công an An Giang vây bắt 4 người chạy vỏ lãi chở các bao tải đựng 51kg vàng vượt biên từ Campuchia vào TP Châu Đốc, vào ngày 30/10/2020.

Cuộc vây bắt này do đích thân Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Đại tá Đinh Văn Nơi, trực tiếp chỉ đạo bắt vụ chuyển lậu 51kg vàng. Ảnh: Tiến Tầm

Quá trình điều tra, Công an An Giang xác định bà Mười Tường là người cầm đầu đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam, nhưng thời điểm đó người phụ nữ này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bà Mười Tường và nhóm đồng phạm được ban hành sau đó.

Sau nhiều tháng bỏ trốn, hồi tháng 7/2021, bà Mười Tường bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt giam.

Số vàng liên quan đến vụ án

Những người liên quan đến bà Mười Tường

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định ngoài vụ 51kg vàng, bà Mười Tường còn cầm đầu vụ vận chuyển 470.000 USD và 1.000 tấn đường cát, quần áo... từ Campuchia vào Việt Nam.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt giam hàng loạt bị can có liên quan đến bà trùm buôn lậu Mười Tường. Cụ thể là những đàn em, “chân rết", các chủ tiệm vàng ở An Giang, TP.HCM; đặc biệt là có cả Thượng tá Công an.

Cụ thể, Thượng tá công an Nguyễn Văn Võ (53 tuổi), bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam về hành vi rửa tiền.

Ông Võ là từng giữ chức Trưởng phòng CSGT đường thuỷ, Trưởng phòng Hồ sơ, Công An tỉnh An Giang. Trước khi bị bắt ông Võ đã xin nghỉ hưu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Võ, nguyên cán bộ Công an An Giang Ảnh: Giang Túc Phương

Động thái khởi tố, bắt giam ông Võ vào cuối tháng 10 vừa qua được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra đường dây buôn lậu 51kg vàng do bà Mười Tường cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, ông Võ đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của bà Mười Tường, phạm tội mà có.

Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh khám xét một số nơi ở của bị can Võ. Trong quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Đối với các chủ tiệm vàng, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố ít nhất 5 bị can. Trong đó, Công an An Giang đã bắt tạm giam Trần Thị Thảo Trang (50 tuổi, ngụ đường Trần Hưng Đạo, quận 5, TP.HCM), chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành để điều tra về hành vi Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Công an cho biết, bà Trang là nghi can có liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng từ Campuchia vào Việt Nam, do Mười Tường cầm đầu.

Số USD được thu giữ khi khám xét tại các nhà nghi can trong vụ án liên quan bà trùm Mười Tường

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, các vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cùng đồng bọn rất phức tạp, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động trong thời gian dài, quy mô lớn trên tuyến biên giới.

“Vụ án đang được điều tra mở rộng, quan điểm của Công an An Giang là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể là ai nếu có liên quan đều bị điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật”, Đại tá Nơi khẳng định.

"Bà trùm" cầm đầu đường dây đánh bạc 2.000 tỷ

Liên quan vụ đánh bạc 2.000 tỷ ở An Giang, đến thời điểm hiện nay, Công an tỉnh An Giang khởi tố 24 nghi phạm, trong đó tạm giam 11 và cho tại ngoại 13 người.

Đường dây đánh bạc này do bị can Nguyễn Thị Thủy Liên (40 tuổi), Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên (tất cả cùng ngụ An Giang) cầm đầu. Vụ án này cũng do Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phá vào ngày 5/6.

Cơ quan điều tra xác định, đường dây hoạt động nhiều năm trên địa tỉnh An Giang. Số tiền hơn 2.000 tỷ đồng giao dịch được cho là lớn nhất từ trước đến nay trong các vụ án bị triệt phá ở miền Tây.

Bị can Thủy Liên

Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, đây là đường dây đánh bạc với quy mô rất lớn. “Qua kiểm tra 1 tài khoản của bị can Nguyễn Thị Thủy Liên, chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay (thời điểm triệt phá vụ án - PV) số tiền tham gia đánh bạc đã lên đến hơn 50 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã phong tỏa 70 tài khoản liên quan đến đường dây cờ bạc này. Nếu kiểm tra hết 70 tài khoản số tiền tham gia đánh bạc trong đường dây cờ bạc này có thể lên đến vài trăm tỷ đồng”, Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết.

Theo Công an An Giang, các đối tượng tinh vi, tổ chức đường dây lô đề với nhiều tầng nấc trung gian, dàn trải từ thành phố về nông thôn. Các đối tượng có mối quan hệ xã hội chằng chịt, hoạt động phạm pháp với danh nghĩa “núp bóng” doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh, mua bán.

Đồng thời, sử dụng công nghệ thông minh để thực hiện hành vi phạm tội và các giao dịch liên quan.

Thiện Chí