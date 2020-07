Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ Nguyễn Đình Quý (SN 1992, trú phường Đông Vĩnh) liên quan tới việc một người bị tưới xăng, đốt gây bỏng nặng.

Trước đó, vào chiều 6/7, sau khi tan làm, anh Phạm Ngọc S. (SN 1994, trú xã Hưng Lộc, TP. Vinh) đi từ Khu công nghiệp Bắc Vinh về nhà.

Khi đến đoạn xã Hưng Đông thì anh S. bị một thanh niên chặn lại, đổ xăng lên người rồi châm lửa đốt.

Anh S. được cấp cứu tại BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An trong tình trạng bị bỏng 70 - 80%, tiên lượng xấu.

Do vết thương quá nặng, bệnh nhân tiếp tục được chuyển ra Viện Bỏng quốc gia để điều trị.

Theo chị Trần Thị V. H. (vợ nạn nhân), trước đây chồng chị và Qúy làm cùng công ty chuyển phát nhanh, cùng cung đường giao nhận hàng. Anh S. vay của Qúy 2,5 triệu đồng, chưa trả.

Cuối tháng 5, trong lúc đi làm thì Qúy nhận hàng của một người dân để giao ngoài công ty và bị phát hiện.

Qúy cho rằng anh S. là người báo chuyện mình nhận hàng ngoài lên công ty, khiến bị đuổi việc.

Chiều 6/7, Qúy chặn đường anh S. để nói chuyện rồi xảy ra xích mích rồi Qúy đổ chai xăng, châm lửa đốt.

Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

