Hai anh em ruột xông vào bệnh viện la lối, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ, đánh Thiếu tá Công an ở Trà Vinh.

Ngày 6/8, hai anh em ruột Nguyễn Thanh Tú (40 tuổi) và Nguyễn Thanh Bình (48 tuổi), bị cơ quan CSĐT Công an TP Trà Vinh (Trà Vinh) tạm giữ giữ hình sự để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Hai đối tượng Bình và Tú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Trà Vinh

Chiều 5/8, Thiếu tá Cao Thành Đạt, cán bộ Công an phường 6, TP Trà Vinh phối hợp tổ công tác của Bệnh viện đa khoa tỉnh thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Lúc này, Tú và Bình đi vào bệnh viện; trong đó Tú liên tục chửi bới, la lối, đạp ngã các bảng hiệu.

Tú sau đó, đến xin quà từ thiện nhưng không được cho nên tiếp tục la lớn, gây mất an ninh trật tự. Thiếu tá Đạt đã nhắc nhở, yêu cầu Tú giữ trật tự và mời ra khỏi khu vực bệnh viện.

Tuy nhiên, Tú không chấp hành, tiếp tục có lời lẽ thô tục, xúc phạm, đe dọa dùng vũ lực đối với lực lượng Công an.

Công an áp giải Bình. Ảnh: Công an Trà Vinh

Trong lúc, Thiếu tá Đạt yêu cầu Tú đi ra khỏi bệnh viện thì Bình xông tới đánh. Sau đó Tú và Bình tiếp tục đánh Thiếu tá Đạt. Bình lấy đoạn cây sắt hung hăng truy đánh cán bộ công an nhưng được mọi người can ngăn. Công an TP Trà Vinh đã hỗ trợ lực lượng bắt giữ Tú và Bình.

Bước đầu, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội. May mắn, Thiếu tá Đạt không bị thương nặng.

Tú có nhiều tiền án, tiền sự về tội cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy.

H.Thanh