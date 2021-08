Hai thanh niên đi nhậu trong thời gian giãn cách xã hội, khi đến chốt kiểm dịch thì nẹt pô xe inh ỏi rồi lăng mạ, chửi bới, xông vào tấn công Đại úy Công an.

Ngày 6/8, Công an huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dương (30 tuổi) và Nguyễn Văn Khánh (23 tuổi) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, chiều 4/8, Dương và Khánh đến nhà người quen ở xã Vĩnh Hòa nhậu. Khoảng 20h cùng ngày, hai thanh niên này ra về.

Dương và Khánh bàn tính trên đường về nếu gặp lực lượng kiểm soát dịch sẽ chống đối. Khi đến chốt kiểm dịch theo Chỉ thị 16, gặp rào chắn ngang đường, Dương rú ga, nẹt pô xe inh ỏi.

Đại úy Lê Minh Tú, cán bộ Công an xã Vĩnh Hòa ra hiệu yêu cầu Dương dừng xe để kiểm tra, nhắc nhở hai thanh niên này thực hiện quy định giãn cách xã hội để phòng, chống dịch.

Lúc này, Dương dùng lời lẽ thô tục lăng mạ cán bộ công an, rồi định tăng ga xe bỏ chạy nhưng Đại úy Tú cương quyết chặn lại.

Dương và Khánh xông vào đánh Đại úy Tú. Sau đó, cả hai bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ bàn giao cho cơ quan điều tra Công an huyện U Minh Thượng xử lý.

T.Chí

