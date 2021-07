Nam thanh niên mang theo 2 con dao Thái Lan chạy xe máy từ Sài Gòn qua Bình Dương để giúp bạn trả thù thì bị lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh phát hiện, ngăn chặn.

Công an phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) sáng nay (13/7) đang tạm giữ đối với Nguyễn Văn Chánh (SN 2000, quê Sóc Trăng) để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Nguyễn Văn Chánh

Trước đó, vào khoảng 0h30 cùng ngày, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên đường Huỳnh Văn Cù, đoạn dốc cầu Phú Cường (thuộc phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một) thì phát hiện một thanh niên chạy xe máy hướng từ TP.HCM vào tỉnh Bình Dương.

Lúc này, lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra giấy xét nghiệm theo quy định phòng chống dịch thì thanh niên này không xuất trình được. Trên xe của người này để 2 con dao Thái Lan có dấu hiệu bất thường.

Hai con dao đối tượng mang theo để trả thù giúp bạn

Qua khai thác, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Văn Chánh, ngụ tỉnh Long An. Do được một người bạn ở TP Thuận An (Bình Dương) nhắn tin nhờ đến hỗ trợ sau vụ ẩu đả nên Chánh mang theo 2 con dao đi hỗ trợ.

Khi đến chốt kiểm soát thuộc địa phận tỉnh Bình Dương, lực lượng chức năng phát hiện xử lý.

Xuân An