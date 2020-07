Tên trộm chỉ 1 mình gây ra hàng chục vụ trộm khắp Sài Gòn và nhắm vào nhà giàu.

Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và chuyển giao đối tượng Trần Văn Đăng (tự Đăng “mèo”, SN 1975, ngụ Q.Tân Bình) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đăng “mèo” từng có 1 tiền án về hành vi nói trên.

Đối tượng Đăng "mèo", tức Trần Văn Đăng

Qua điều tra Công an xác định, những năm gần đây Đăng “mèo” thực hiện tổng cộng 22 vụ trộm cắp tài sản ở khắp các địa bàn như: Q.Thủ Đức, 6, Bình Tân và huyện Hóc Môn. Mỗi vụ như thế, Đăng “mèo” trộm ít nhất 200 triệu và nhiều nhất lên đến 1 tỷ đồng.

Thủ đoạn của Đăng “mèo” là đóng giả người sửa điện, đường ống nước… tìm đến những nhà giàu, mà theo hắn nghiên cứu trước chỉ có người già, trẻ em, người giúp việc ở nhà. Đăng còn mang theo bịch trái cây để “lừa” những người này.

Khi tiếp xúc với người ở nhà, Đăng nói rằng, chủ nhà gọi đến sửa điện, nước rồi giao bịch trái cây nói rằng, chủ nhà nhờ mang về giúp. Khi được mở cửa vào trong, lợi dụng sự mất cảnh giác của những người ở nhà, Đăng lẻn vào phòng ngủ, dùng đồ nghề mang theo trộm tài sản, tiền bạc rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Theo Công an, Đăng “mèo” thường xuyên di chuyển địa bàn hoạt động. Khi trộm thành công ở quận này thì lập tức qua chỗ khác để kiếm ăn và một thời gian sau mới quay trở lại.

Trộm 22 vụ ở các khu nhà giàu

Bước đầu xác định, Đăng thực hiện 3 vụ ở Thủ Đức trong vòng 3 năm gần đây. Vụ mới nhất vào chiều 15/4, Đăng “mèo” đóng giả nhân viên sửa ống nước và mang bịch 5 trái bơ đến ngôi nhà ở đường số 9, P.Linh Chiểu.

Đăng nói chủ nhà kêu đến sửa đường ống nước và giao cho người giúp việc bịch bơ nói rằng chủ nhà nhờ mang về giao cho bà. Người giúp việc tin thật nên mở cửa cho Đăng vào.

Trong lúc người giúp việc ở khu vực bếp. Đăng lẻn lên phòng ngủ lầu 1, cạy tủ để trộm số tài sản gồm: 150 triệu đồng, 14 ngàn USD, nhiều ngoại tệ khác và nhiều vòng vàng, nữ trang… với tổng giá trị hơn 700 triệu đồng.

Khi vào cuộc điều tra, Công an Q.Thủ Đức xác định chân tướng của Đăng “mèo” nhưng đối tượng này đã di chuyển sang địa bàn khác kiếm ăn.

Đáng nói trong giai đoạn này, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và Công an Q.Bình Tân phát thông báo truy tìm nhưng chỉ là hình ảnh cắt được của Đăng “mèo” từ camera an ninh trong 1 vụ trộm tài sản khủng mà không rõ tên của đối tượng này.

Quá trình theo dấu, mới đây trinh sát của Công an Q.Thủ Đức phục kích bắt giữ Đăng “mèo” khi đối tượng đang đi du lịch ở khu du lịch 5 sao tại Vũng Tàu.

Qua đấu tranh, Đăng “mèo” khai chi tiết 22 vụ trộm. Vụ trộm được tài sản nhiều nhất mà Đăng “mèo” nhớ rõ, là giai đoạn cuối tháng 8/2019 hắn trộm được tại 1 ngôi nhà ở Q.6 số tiền là 200 triệu đồng và 35 ngàn USD.

Đăng thừa nhận, số tiền trộm được Đăng “mèo” sử dụng để cờ bạc ở nhiều nơi và qua các trường gà, sòng bạc ở Campuchia để sát phạt.

Linh An