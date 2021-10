Lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang cho hay, Trần Văn Hiếu (SN 1974, Bắc Giang) tỏ ra vô cùng bình thản, không hề tỏ chút ăn năn hối hận.

Liên quan đến vụ Trần Văn Hiếu (SN 1974, trú xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang), nghi phạm sát hại bố mẹ và em gái rồi bỏ trốn, Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang vẫn đang tiếp tục đấu tranh làm rõ các tình tiết quan trọng liên quan.

Ngày 25/10, lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang cho hay, nguyên nhân dẫn đến vụ án xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình.

Trần Văn Hiếu được di lý về Bắc Giang trong đêm

Cụ thể, sau khi đánh vợ, Hiếu lĩnh án tù 6 năm. Trong lúc Hiếu đang chấp hành án phạt tù thì người vợ làm đơn ly dị. Cũng trong thời gian này, gia đình cũng không lên thăm nom.

Từ ngày ra tù (13/10), Hiếu chỉ ở nhà và không tiếp xúc với hàng xóm, anh em. Cơ quan chức năng cũng đang điều tra, làm rõ xem có những mâu thuẫn phát sinh nào trong giai đoạn này hay không.

Về thái độ của đối tượng sau khi bị bắt, vị lãnh đạo cho hay, Hiếu tỏ ra vô cùng bình thản, không hề tỏ chút ăn năn hối hận.

Vị lãnh đạo cho biết thêm, trong thời gian truy bắt đối tượng, Công an tỉnh Bắc Giang đã huy động trên 60 chiến sĩ chia thành nhiều mũi, ngày đêm truy tìm đối tượng. Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng nhận được sự phối hợp của công an nhiều tỉnh, thành, Bộ Công an và người dân.

Vào lúc 17h ngày 24/10, lực lượng Công an Lào Cai đã phối hợp bắt giữ được Hiếu tại khu vực xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên.

Trần Văn Hiếu tại cơ quan công an

Qua đấu tranh khai thác tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai, đối tượng Trần Văn Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi giết 3 người trong gia đình xảy ra vào ngày 22/10, tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Nhị Tiến