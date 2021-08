Hai thanh niên đi xe máy, trong đó một người bó bột chân mang theo một số gói ma túy qua chốt kiểm dịch Covid-19 ở Bình Dương thì bị phát hiện, bắt giữ.

Công an phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) chiều nay (15/8) tạm giữ Cao Phước An (SN 1990, quê An Giang) và Lê Thanh Cường (SN 1996, quê Gia Lai) để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai thanh niên bị lực lượng công an khống chế

Theo đó, vào khoảng 15h30 cùng ngày, hai người trên chạy xe máy trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Khi đến chốt kiểm dịch Covid-19 của TP Thủ Dầu Một (thuộc phường Phú Hòa) thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Trong số này, Cường có bó bột hết chân phải và trình bày được bạn chở đi khám sức khỏe do bị gãy chân.

Do có biểu hiện bất thường, lực lượng chức năng đã yêu cầu kiểm tra bên trong xe và người thì phát hiện một số gói bột màu trắng chứa chất ma túy. Cả hai sau đó được đưa về trụ sở công an để làm việc.

Gói ma túy của hai đối tượng

Tại cơ quan công an, hai đối tượng thừa nhận mua số ma túy trên về để sử dụng. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ việc.

Xuân An