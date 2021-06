Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang trực tiếp chỉ đạo triệt phá đường dây đánh bạc, bắt giữ 11 người, phát hiện một tài khoản giao dịch khoảng 50 tỷ đồng do một phụ nữ nắm giữ.