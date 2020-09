Ngay lễ ăn hỏi của chính mình, Thái phát sinh mẫu thuẫn, dùng dao đâm chết 1 người, làm 1 người khác bị thương.

Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM vừa bàn giao nghi can Lương Quốc Thái (SN 1994, ngụ ở địa phương) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “giết người”.

Ảnh minh hoạ

Trước đó, ngày 20/9, gia đình Thái tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng. Sau các thủ tục cần thiết, Thái cùng 1 số người bạn ngồi nhậu tại nhà.

Lúc này giữa Thái và người bạn, là Nguyễn Ngọc Hiếu (tự Cường, SN 1992, quê Vĩnh Long) có mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng.

Hiếu có dùng nón bảo hiểm tấn công Thái. Trong cơn nóng giận, Thái chạy vào bếp chụp lấy con dao làm hung khí đâm Hiếu gục tại chỗ. Một người bạn nhậu tiến tới can ngăn cũng bị Thái quơ dao loạn xạ gây thương tích.

Những người có mặt tại hiện trường đưa Hiếu đi cấp cứu nhưng vì thương tích nặng nên người này đã tử vong. Trong chiều cùng ngày, Thái đến Công an địa phương đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi.

Giết người vì chợt nhớ chuyện cũ Gặp anh D. ở đám tang, chợt nhớ lại việc trước đây anh này tự ít rút xăng xe của em trai mình, Hiếu lao vào đâm tới chết.

Phước An