TAND tỉnh Thanh Hóa vừa hoãn phiên xét xử 6 bị cáo liên quan tới vụ án tống tiền 25 tỷ đồng 2 Phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn vào hồi tháng 5/2020.

Đây là lần thứ 2 TAND tỉnh Thanh Hóa hoãn phiên xét xử vụ án này. Trước đó, phiên tòa có lịch xét xử vào ngày 8/10, sau đó lại hoãn.

Các bị cáo gồm: Lê Xuân Hoàng (SN 1978); Nguyễn Quốc Hưng (SN 1979); Lê Trần Sính (SN 1974); Lê Trần Tiến Đạt (SN 1998); Lê Doãn Tài (SN 1985); Phạm Văn Ân (SN 1988), tất cả cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, trước đó Lê Xuân Hoàng từng là cán bộ Công an.

Năm 2007, Hoàng bị Tổng Cục an ninh (Bộ Công an) kỷ luật với hình thức “Tước danh hiệu Công an nhân dân”. Sau đó Hoàng trở về quê ở xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) sinh sống, làm nghề tự do.

6 đối tượng trong vụ án tống tiền 25 tỷ đồng Phó Chủ tịch huyện

Thời gian gần đây, Hoàng làm nhân viên an ninh cho Công ty CP Môi trường Nghi Sơn (ở xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia – nay là thị xã Nghi Sơn) và là chủ mưu soạn ra những lá thư tống tiền hai Phó chủ tịch (PCT) là ông Hồ Đình Tùng và Trương Bá Duyên.

Nội dung lá thư Hoàng soạn gửi cho hai ông:

“Toàn bộ hình ảnh và âm thanh 4 lần anh nhận tiền đã được thu lại trọn vẹn. Sai trái như vậy trước Đại hội chắc anh hiểu hậu quả hơn ai hết. Nếu không dính phốt anh sẽ có thể tiếp tục làm PCT thêm một nhiệm kỳ nữa, còn dính phốt có lẽ anh phải về hưu sớm. Với anh chỉ cần khiển trách là mọi thứ đóng lại.

Một nhiệm kỳ ít nhất mang lại cho anh 20 tỷ. Vì vậy chúng tôi cần anh chi hỗ trợ chúng tôi 5 tỷ. Con số này tuy lớn nhưng chi để tiếp tục làm PCT thì chúng tôi tin anh đủ khôn ngoan để chấp nhận.

Nội dung bức thư tống tiền 25 tỷ đồng

Thay vì bỏ thời gian đi tìm hiểu ai ghi hình mình ăn tiền doanh nghiệp, anh nên chuẩn bị tiền, vì anh chỉ có thời gian đến hết ngày thứ Ba 19/5/2020. Sau khoảng thời gian này, hình ảnh của anh sẽ được tung lên mạng đến khi nào anh giải quyết xong việc thì thôi. Khi đó nếu ai vô tình phát hiện được hình ảnh anh ăn tiền ở trên mạng rồi sẽ chia sẻ, nó sẽ là nỗi nhục của cả dòng họ, gia đình và nhất là con cháu anh. Chúng sẽ đến trường trong sự chế nhạo. Sau ngày thứ Ba tới, nếu anh chưa thực hiện xong anh cứ lên You tube gõ “NGƯỜI THỪA Ở TĨNH GIA” sẽ có hình ảnh anh nhận tiền ở đó.

Hình ảnh các đối tượng đưa tiền cho Phó chủ tịch huyện để quay clip

Cách thức anh đưa tiền cho chúng tôi như sau: anh bỏ 5 tỷ vào một va ly cỡ lớn có mật khẩu, nếu chưa đầy thì phủ sách báo lên trên cho đầy. Khi nhà báo nào đến tìm hiểu sự việc của anh đầu tiên (đó là nhà báo chúng tôi nhờ) anh tự xin họ bỏ qua và hẹn họ tầm mấy giờ của ngày thứ Ba 19/5 là tùy anh, nhờ họ qua cơ quan anh để anh gửi lại những gì đã nhận của người gửi đơn. Sau đó anh hoặc thư ký của mình xách va ly đó lên xe của họ. Tuyệt đối không để cho họ biết trong va ly có gì và có bao nhiêu. Nếu anh làm sai điều đó thì sinh mệnh chính trị của anh sẽ chấm hết.

Anh nên nhớ không bao giờ anh cài bẫy được chúng tôi vì chúng tôi sẽ không trực tiếp gặp anh. Chỉ có anh với nhà báo, nên nếu sai các anh tự chịu trách nhiệm với nhau. Chúng tôi tiếp tục gửi tài liệu đến các cơ quan khác. Anh nên nhớ va ly anh phải dán niêm phong, không cho nhà báo mở và không cho họ biết trong đó là gì, đến khi nào chúng tôi gọi xin mật khẩu thì anh sẽ cung cấp. Anh nên nhớ việc này không thể nói lần 2 nên anh không có cơ hội trả giá. 5 tỷ là 5 tỷ….

Lá thư tống tiền gửi đến ông Trương Bá Duyên cũng có nội dung tương tự, chỉ khác nhau về số tiền 20 tỷ.

