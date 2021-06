Hai đối tượng chèn ép rồi dùng dao kề cổ uy hiếp một phụ nữ nhằm cướp xe.

Đội Hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vừa bàn giao hai nghi can gồm: Nguyễn Công Thịnh (tự Đen, SN 2004, ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Thiên Vương (SN 2003, ngụ quận Phú Nhuận) cho Công an quận Tân Bình để làm rõ, xử lý về hành vì Cướp tài sản.

Nguyễn Công Thịnh (trái) và Nguyễn Thiên Vương (phải) khi bị bắt giữ

Qua điều tra, Vương thua độ bóng đá, bị chủ nợ thúc ép nên túng quá làm liều. Vương rủ bạn thân là Thịnh, mang dao đi cướp. Tối 21/6, Thịnh và Vương chở nhau trên một xe máy, rảo quanh nhiều quận, huyện nhằm săn tìm mục tiêu.

Tại đường Trường Sơn (phường 2, quận Tân Bình), hai đối tượng phát hiện chị Đ.T.N điều khiển xe gắn máy hiệu Yamaha Yanus đi một mình trên đường nên đeo bám. Đến đoạn đường vắng vẻ, Thịnh điều khiển xe ép sát, chặn đầu xe, còn Vương nhảy xuống cầm dao kề cổ uy hiếp cho N.

Hai đối tượng cướp được xe gắn máy nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Chúng phát hiện chị N để giấy tờ xe trong cốp xe nên chúng mang xe đến bán tại một cửa hàng ở đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận với giá 10 triệu đồng.

Số tiền này, Vương không chia cho Thịnh, mà dùng toàn bộ để trả nợ thua độ bóng đá.

Nhận tin báo, đội Hình sự đặc nhiệm của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an quận Tân Bình điều tra, truy xét. Hai ngày sau, trinh sát đã bắt giữ được hai kẻ cướp.

Phước An