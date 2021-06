Bộ Công an cho rằng, hơn 2 năm tổ chức cờ bạc, số tiền giao dịch qua các trang mạng của băng nhóm này, lên đến 1.500 tỷ đồng.

Thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho hay, các cục nghiệp vụ của Bộ vừa phối hợp với Công an TP.HCM và công an một số tỉnh, thành lân cận triệt phá một băng nhóm tội phạm nguy hiểm.

Trước đó, qua quá trình điều tra, ngày 13/6 lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự và Bộ Tư lệnh CSCĐ thuộc Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM chia thành nhiều mũi, đồng loạt tấn công vào các địa điểm tại khu vực giáp ranh TP.HCM – Bình Dương – Đồng Nai.

Tại các nơi này, cơ quan Công an đã bắt giữ hơn 20 đối tượng. Bước đầu cơ quan công an xác định Bùi Tuấn Anh (SN 1990, quê Nam Định) có vai trò là một trong những người cầm đầu của băng nhóm này.

Khám xét các địa điểm, Công an đã thu giữ số lượng lớn súng bắn đạn hoa cải, mã tấu, kiếm tự chế các loại và máy móc phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, đây là băng nhóm tội phạm nguy hiểm, có tổ chức các hình thức cờ bạc, tín dụng đen…

Qua đấu tranh, Tuấn Anh thừa nhận, đã cùng một số đối tượng khác tổ chức hoạt động cờ bạc, chủ yếu là cá độ bóng đá trong hơn 2 năm nay. Trong hoạt động, băng nhóm này quy tụ nhiều trường hợp có "số má" và sẵn sàng giải quyết các tranh chấp bằng bạo lực.

Bước đầu, Công an nhận định, hơn 2 năm hoạt động, số tiền giao dịch qua các tài khoản trang mạng do Tuấn Anh và đồng bọn quản lý lên đến 1.500 tỷ đồng.

Cục Cảnh sát hình sự còn nghi vấn băng nhóm xã hội đen này liên quan đến nhiều vụ việc phạm pháp khác nên tiếp tục mở rộng điều tra.

