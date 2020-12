Các trinh sát hình sự hóa trang thành người chèo thúng, đi lượm củi để thâm nhập, đột kích được vào khu vực các con bạc lập sòng bạc.

Tối 22/12, Đội hình sự Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) đột kích bắt giữ được 11 con bạc đang say sưa trên sòng xóc đĩa.

Sòng bạc này nằm trong khu dân cư của xóm Sình, khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã La Gi. Muốn vào khu vực chỉ có con đường nhỏ duy nhất dài 200 mét, nhà dân ở san sát nhau, cách 20 mét có 1 người cảnh giới. Tại nơi tổ chức sòng bạc là xóm lều, nhà bạt tạm bợ của người tạm trú đi biển, hoặc làm các nghề khác nhau.

Qua theo dõi nhiều tháng liền để nắm tình hình, hóa trang thâm nhập, gắn camera kín, chiều 22/12, một số trinh sát công an hóa trang thành ngư dân đi thuyền từ biển vào, thành người thu mua ve chai, xe ôm… để qua mặt cảnh giới và một số người sống trong xóm có thể báo động.

Các con bạc bị bắt giữ.

Đúng 18h ngày 22/12, các trinh sát đồng loạt bất ngờ xuất hiện bắt quả tang 11 người đang say sưa sát phạt, một số khác do trời tối đã chạy vào các góc hẻm trốn thoát.

Tại chiếu bạc, công an thu giữ 11 triệu đồng tiền mặt, 1 bộ dụng cụ xóc đĩa, 1 chén nhựa, 1 đĩa nhựa, 4 con vị tròn, 1 tấm bạt màu đen, 20 ghế nhựa màu đỏ, 1 bộ samco, trên người họ có 11,5 triệu đồng.

Do đêm tối, không thể khai thác tại chỗ, công an đã đưa các con bạc về cơ quan lấy lời khai.

Qua lời khai của con bạc, người tổ chức sòng bạc có tên là Định, hai người xóc cái tên Lô và Đại đã nhanh chân chạy thoát. Mỗi ván khi đặt 500.000 đồng thì nhà cái lấy xâu 20.000 đồng, đặt 1 triệu đồng thì nhà cái lấy xâu 50.000 đồng.

Ngày 23/12, Công an thị xã La Gi đã đưa các nghi phạm đến hiện trường thực nghiệm hành vi. Đồng thời để khu vực này thành nơi đảm bảo an ninh trật tự, thị xã đã phối hợp cùng công an và chính quyền phường Bình Tân giải tỏa “khu ổ chuột” bất hợp pháp, gây mất an ninh trật tự này, yêu cầu mọi người ra khu dân cư sinh sống cho an toàn hơn.

Công an La Gi đã trích xuất camera để nhận dạng, truy tìm nghi phạm tham gia đánh bạc, người cầm đầu đang trốn, kêu gọi những người liên quan ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Theo Công an TP.HCM