Quá trình trinh sát tổ chức đeo bám để điều tra đường dây ma tuý khủng thì đã bị đối tượng cầm đầu cầm hung khí truy sát.

Nguồn thông tin cho hay, phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an Q.Tân Bình và Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, Bộ Công an vừa triệt phá 1 đường dây ma tuý khủng.

Trùm đường dây ma tuý Nguyễn Thanh Hùng

Đối tượng Trần Đức Tài, một trong các đại lý mua ma tuý của trùm Lê Thanh Hùng

Theo đó, đêm 8/4 đến rạng sáng 9/4 lực lượng phối hợp đã đồng loạt tập kích vào 5 địa điểm tại TP.HCM tiến hành bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây ma tuý nói trên. Công an đã thu giữ lượng tang vật gồm: 10kg ma tuý đá, hơn 1kg ma tuý tổng hợp các loại, 3 xe ô tô và 1 số súng, đạn.

Trong số các đối tượng bắt giữ có ông trùm đường dây ma tuý Nguyễn Thanh Hùng (SN 1979, ngụ huyện Hóc Môn).

Ma tuý đá được đóng gói

Các loại ma tuý tổng hợp bị bắt giữ

Công an xác định, đường dây ma tuý này lấy nguồn hàng từ Campuchia về bán lại cho các đại lý thứ cấp trên địa bàn TP.HCM.

Được biết, Hùng và đàn em thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh bị theo dõi. Ngoài ra, chúng thường chọn thời điểm giao nhận hàng là lúc nửa đêm về sáng.

Đáng nói, mới đây khi trinh sát ban chuyên án tổ chức đeo bám Hùng, thì bị đối tượng này phát hiện, cầm hung khí truy sát. Tuy nhiên các trinh sát đã thoát thân được.

Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng về chuyên án ma tuý nói trên.

Phước An