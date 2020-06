Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu tại một quán nhậu ở Bình Dương, một trung úy công an phường bất ngờ rút súng bắn một người bị thương.

Nguồn tin của PV VietNamNet sáng nay (8/6) cho hay, công an TP Thuận An (Bình Dương) đã tạm đình chỉ công tác đối với Trung úy Đàm Hữu Nam (30 tuổi), cán bộ công an an khu vực phường Thuận Giao, TP Thuận An để điều tra làm rõ vụ nổ súng trong quán nhậu làm một người bị thương.

Theo đó, vào ngày 4/6, Trung úy Nam đến một quán nhậu ở phường Đông Hòa, TP Dĩ An.

Tại đây, Trung úy Nam xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khách trong quán. Bất ngờ Nam rút súng trong người để giải quyết mâu thuẫn khiến một người bị thương.

Sự việc khiến cả quán nhậu hỗn loạn, nhiều người nghe tiếng súng nổ đã hoảng loạn tháo chạy.

Qua xác minh, đến ngày 5/6, Công an phường Thuận Giao đã tạm đình chỉ công tác đối với Trung úy Nam để điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, Trung úy Đàm Hữu Nam hiện là công an khu vực phường Thuận Giao, trước đó người này chiến sĩ Cảnh sát PCCC TP Thuận An.

Chủ quán nhậu ở Bình Dương bị truy sát đến chết Đang đứng trước quán nhậu của mình cùng bạn, chủ quán nhậu ở Bình Dương bị một nhóm thanh niên mang hung khí truy sát, chém chết khi chạy vào trong nhà.

Xuân An