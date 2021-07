Công an TP.HCM truy bắt một tử tù đang bỏ trốn và được xác định dương tính với Covid-19.

Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo gửi Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an; Công an các tỉnh thành phía Nam; Công an 21, quận, huyện và TP.Thủ Đức cùng nhiều đơn vị liên quan đề nghị phối hợp truy bắt một đối tượng nguy hiểm bỏ trốn.

Đối tượng này là Nguyễn Kim An (SN 1995, quê thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, tạm trú đường Đồng Khởi, phường 4, quận Tân Bình).

Nguyễn Kim An đã vượt ngục ở Trại tạm giam Chí Hoà vào ngày 13/7. Hiện Công an TP.HCM đã khởi tố An về tội “trốn khỏi nơi giam giữ”

Thông báo của Công an còn cho hay, Nguyễn Kim An có kết quả dương tính với Covid-19.

Đối tượng Nguyễn Kim An khi bị bắt giữ

Theo cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Kim An cao 1m63; dáng người hơi mập; da trắng; tóc đen, cắt ngắn. Chân phải hơi khập khiễng do có vết thương hằn ở cổ chân.

Ngoài ra, đối tượng có chòm râu đen dưới cằm nhưng khả năng có thể cạo sau khi lẩn trốn.

Thông báo của Công an TP.HCM đề nghị các đơn vị phối hợp bắt giữ đối tượng Nguyễn Kim An

Được biết, vụ án do An là hung thủ vụ giết bạn, cướp tài sản diễn ra vào cuối tháng 2/2014 với những tình tiết ghê rợn gây xôn xao dư luận.

Theo hồ sơ vụ án, An chơi thân và học cùng lớp với Đạt tại trường kỹ thuật chuyên về lập trình. Đầu năm 2014, trong lúc túng quẫn vì bị mất xe và máy tính, An nảy sinh ý định đầu độc bạn để cướp tài sản.

Đêm 26/2/2014, An gọi điện thoại cho Đạt đến phòng trọ ở đường Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình để trao đổi lịch học.

Tại đây An than vãn tình cảnh khó khăn hiện tại. Lúc tâm sự, Đạt có kể cho bạn thân nghe chuyện gia đình của mình có vài tỷ đồng gửi tiết kiệm ngân hàng; máu tham trong người trỗi dậy, trong đầu An loé lên kế hoạch táo bạo.

Do mất ngủ, An trữ nhiều thuốc ngủ trong phòng trọ. Khi lên kế hoạch, An ra ngoài mua một chai nước trà xanh uống vơi phần nửa, phần còn lại bỏ 6 viên thuốc an thần vào trong, lắc mạnh để hoà tan và mời bạn uống.

10 phút sau khi uống nửa chai nước, Đạt hôn mê. An lập tức cột hai chân Đạt gập ra phía sau, lấy hai bao tải trùm cả cơ thể người bạn. Nửa đêm, An chuyển bao tải chứa Đạt còn sống đi vứt xuống sông, đoạn ở cầu Phú Mỹ, quận 7.

Sau đó, An lấy xe gắn máy của Đạt về gửi ở bãi xe ở đường Thăng Long, quận Tân Bình; riêng điện thoại của Đạt, An quăng xuống mương nước, chỉ chiếm đoạt sim số và bắt đầu sử dụng để nhắn tin, gọi điện tống tiền gia đình Đạt.

Trưa hôm sau, An đến nhà Đạt thăm dò tình hình. Biết được gia đình Đạt đã trình báo công an, nên từ trưa 27/2 đến ngày 3/3 An nhắn tin, gọi điện cho mẹ của Đạt để tống tiền 500 triệu đồng.

Vài ngày sau, thi thể của Đạt được người dân phát hiện. Khi Công an khoanh vùng, bắt giữ được An và làm sáng tỏ vụ án.

Giữa năm 2015, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Kim An mức án tử hình về tội “giết người” và “cướp tài sản”. Hơn ba tháng sau, tại phiên xét xử phúc thẩm TAND cấp cao tại TP.HCM bác kháng cáo của An, tuyên y án.

Trang Nguyên