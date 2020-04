Bộ Công an phát lệnh truy nã ông Ngô Hồng Minh, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí Petroland.

Ngày 16/4, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can Ngô Hồng Minh với tội danh khởi tố: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3, điều 356 bộ luật Hình sự.

Bị can Ngô Hồng Minh sinh năm 1960 tại Bắc Ninh, nguyên là Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland); Nơi cư trú: Số 72/12 (số cũ 32/10A) Trương Quốc Dung, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, VKS hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.

Tháng 10/2019, qua quá trình xác minh về những sai phạm xảy ra tại Petroland theo kiến nghị khởi tố của Cục An ninh kinh tế, căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Petroland.

Khởi tố, bắt tạm giam, khám xét đối với Bùi Minh Chính (SN 1961, trú tại TP.HCM), là Chủ tịch HĐQT, nguyên Giám đốc Petroland.

Cơ quan An ninh điều tra xác định một bị can khác có liên quan đã bỏ trốn và đang truy nã là Trần Hữu Giang (54 tuổi, ngụ phường An Phú, quận 2, TP.HCM), nguyên Phó giám đốc Petroland với tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 3 điều 356 bộ luật hình sự.

