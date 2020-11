Chiều nay, TAND quận 7,TP.HCM đã tuyên án vụ “tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản đấu giá” dự án khu dân cư Hoà Lân, Bình Dương sau nhiều lần đưa ra xét xử, nhưng phải hoãn vì nhiều lý do.

Được biết, dự án khu dân cư (KDC) Hoà Lân rộng 49 ha ở phường Thuận Giao, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương do Cty Thiên Phú làm chủ đầu tư. Vào tháng 5/2017, dự án đã bị Agribank chi nhánh Chợ Lớn, TP.HCM bán phát mãi, đấu giá để thu hồi nợ.

Đơn vị trúng đấu giá sau nhiều vòng đấu là Công ty (Cty) cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Kim Oanh TP.HCM, với số tiền trúng đấu giá là 1.353 tỉ đồng. Sau khi bỏ ra 1 khoản không nhỏ để giải quyết các vấn đề tồn đọng do Cty Thiên Phú để lại, tổng số tiền mà công ty Kim Oanh bỏ vào dự án là khoảng 1.500 tỷ đồng.

Dự án KDC Hoà Lân tranh chấp trong thời gian dài khiến công ty mua tài sản đấu giá là Cty Kim Oanh TP.HCM điêu đứng

Bất ngờ, tháng 2/2019 ông Bùi Thế Sơn – Giám đốc, người đại diện pháp luật, sở hữu 99% cổ phần của Cty Thiên Phú nộp đơn tại TAND quận 7 khởi kiện Cty Đấu giá Nam Sài Gòn (đơn vị tổ chức cuộc đấu giá), yêu cầu huỷ toàn bộ kết quả đấu giá, xin nhận lại dự án. TAND Q.7 thụ lý và ra quyết định phong toả toàn bộ dự án.

Bất ngờ, ít lâu sau, ông Bùi Thế Sơn bị cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt giam trong 1 vụ án khác. Giữa tháng 5/2020, từ trại tạm giam, ông Sơn có đơn gửi TAND quận 7 xin rút lại toàn bộ nội dung khởi kiện.

Phía bị đơn, Cty Đấu gía Nam Sài Gòn đề nghị toà chấp thuận đơn của ông Sơn và đình chỉ vụ án. Cty Kim Oanh cũng đề nghị gỡ bỏ phong toả dự án. Mặc dù vậy, TAND quận 7 vẫn đưa vụ án ra xét xử.

Đáng nói, quá trình đó xuất hiện 2 cá nhân là bà Phạm Thị H. và Nguyễn Ngọc Kim C. (là con dâu bà H) tham gia vào vụ án và được TAND quận 7 chấp thuận.

Hai người này cho rằng, đã mua 100% cổ phần của Cty Thiên Phú, gồm 99% cổ phần của ông Bùi Thế Sơn và 1 % của người khác mà ông Sơn cho rằng, tài xế được ông nhờ đứng tên dùm.

Bà H, bà C đã nộp hồ sơ đến Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương nhằm thay đổi thành viên góp vốn, người đại diện Cty Thiên Phú nhưng chưa được chấp thuận. Thế nhưng TAND quận 7 lại chấp thuận cho họ tham gia vào vụ án.

Xác định rằng, việc bà H, bà C dựa trên việc mua bán 100% cổ phần Cty Thiên Phú để tham gia vụ án và vụ mua – bán công ty này có dấu hiệu bất thường nên các bên liên qua đã tố cáo đến cơ quan CSĐT Bộ Công an. Quá trình điều tra, Bộ Công an trích xuất ông Bùi Thế Sơn từ trại tạm giam ra để lấy lời khai, tiến hành giám định mẫu chữ ký, chữ viết của ông.

Trong 1 văn bản gửi cho TAND quận 7, cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo, chữ ký của ông Sơn trong 1 số văn bản là giả mạo. Ngoài ra, chữ ký, chữ viết tên “Bùi Thế Sơn” trong hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của Cty Thiên Phú gửi sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, cũng không phải do ông Bùi Thế Sơn ký và viết ra.

Hiện cơ quan CSĐT Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ mua bán có dấu hiệu giả mạo giấy tờ xảy ra tại Cty Thiên Phú nói trên.

Trở lại vụ kiện yêu cầu huỷ toàn bộ kết quả đấu giá như nói trên, sau nhiều phiên xét xử và hoãn, chiều nay TAND quận 7 đã tuyên án.

Cụ thể, TAND quận 7 đã tuyên không chấp nhận nội dung khởi kiện của Cty Thiên Phú về việc huỷ kết quả đấu giá và mua bán tài sản đấu giá; huỷ quyết định phong toả tài sản là dự án khu dân cư Hoà Lân...

Được biết, doanh nghiệp mua dự án là Cty Kim Oanh có thời gian dài điêu đứng vì vụ tranh chấp này. Kim Oanh đã đầu tư số tiền rất lớn từ vay mượn của các tổ chức tín dụng, từ các nhân viên cty góp vốn… nhưng không được sở hữu và khi tranh chấp kèo dài, doanh nghiệp này đứng trên bờ vực phá sản.

Hiện tại Cty Kim Oanh kỳ vọng sớm giải quyết những tranh chấp, chính danh sở hữu tài sản và tiếp tục triển khai dự án.

Chính quyền tỉnh Bình Dương trong văn bản trả lời doanh nghiệp cũng mong mỏi sớm giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc ở dự án khu dân cư Hoà Lân nói trên.

Phước An