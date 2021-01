TAND tỉnh Đắk Nông sắp mở phiên tòa xét xử đại gia Trịnh Sướng buôn bán xăng giả, dự kiến thời gian xét xử sẽ kéo dài hơn nửa tháng.

TAND tỉnh Đắk Nông sáng nay (8/1) tổ chức họp báo thông tin về việc đưa vụ án Trịnh Sướng cùng đồng bọn sản xuất, mua bán hàng giả ra xét xử vào ngày 12/1 tới đây.

Chủ trì họp báo, thẩm phán, Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Xuân Chiến cho biết dự kiến, vụ án sẽ đưa ra xét xử vào ngày 12/1 và kéo dài đến hết ngày 29/1.

TAND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo thông tin về việc đưa vụ án Trịnh Sướng và đồng bọn sản xuất, mua bán hàng giả ra xét xử

Tổng cộng có 39 bị cáo bị truy tố, chủ yếu đến từ các tỉnh thành như TP.HCM, Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đắk Nông.

Có 23 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Theo ông Chiến, hồ sơ liên quan đến vụ án rất nhiều, cơ quan tố tụng phải sử dụng xe tải mới chở hết, trong đó, riêng cáo trạng đã dày 80 trang.

Cũng theo ông Chiến, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan rất đông, chủ yếu là các ngân hàng mà các bị cáo thế chấp tài sản để vay mượn tiền kinh doanh.

Trong đó, riêng Trịnh Sướng đã có 74 thửa đất, chủ yếu thế chấp tại các ngân hàng ở tỉnh Sóc Trăng.

Thẩm phán Lương Đức Dương, Phó Chánh án Tòa hành chính TAND tỉnh Đắk Nông sẽ ngồi ghế chủ tọa xét xử vụ án

Theo cáo trạng, Công an tỉnh Đắk Nông qua nắm bắt thông tin, phát hiện trên địa bàn xuất hiện tình trạng kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu bất thường.

Nhiều cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu được các đối tượng không phải là thương nhân phân phối, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu chào bán xăng với chiết khấu từ 2.800 đồng - 4.000 đồng/lít, cao hơn rất nhiều lần so với giá chung.

Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm đối tượng có hành vi bán dung môi công nghiệp cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu tại tỉnh Đắk Nông pha trộn với xăng để bán ra thị trường do Hồ Thị Nhẫn và Nguyễn Văn Hướng cầm đầu.

Qua điều tra xác định, nguồn dung môi Nhẫn có được mưa từ vợ chồng Nguyễn Thị Kim Loan, Hoàng Thụy Minh Việt ở Đồng Nai. Nguyễn Văn Hướng, Loan và Việt mua dung môi của công ty TNHH Phạm Sơn (công ty Phạm Sơn) ở Cần Thơ do Nguyễn Thị Thu Hòa quản lý, điều hành.

Mở rộng điều tra, Công an Đắk Nông xác định, Hòa còn bán dung môi cho rất nhiều tổ chức, cá nhân khác.

Bị cáo Trịnh Sướng thời điểm bị công an bắt giữ

Trong đó, có Nguyễn Ngọc Quang (trú TP.HCM) sử dụng công ty TNHH Thương mại hóa chất Tâm Quang - chi nhánh Vĩnh Long và nhiều cá nhân khác để mua dung môi của Hòa.

Công ty Phạm Sơn của Hòa mua dung môi từ công ty cồ phần dầu khí Bình Minh do Lưu Văn Nguyện trực tiếp điều hành hoạt động.

Ngoài việc bán dung môi cho Nguyễn Thị Thu Hòa, Nguyện còn bán dung môi cho Trịnh Sướng (53 tuổi, giám đốc công ty TNHH Mỹ Hưng (công ty Mỹ Hưng, trụ sở tại tỉnh Sóc Trăng) và Đinh Chí Dũng ở TP.HCM.

Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức bắt quả tang hành vi phạm tội của nhóm Trịnh Sướng vào ngày 30/5/2019, tại TP Cần Thơ.

Thời điểm này, tàu Gia Thành 7 của Công ty TNHH Gia Thành (Công ty Gia Thành) do Trương Như Tuyết làm giám đốc (thực tế, Trịnh Sướng điều hành hoạt động) đang bơm 419.586 lít Toluene, MTBE đã pha trộn với 180 nghìn lít xăng A95 lên bồn chứa xăng A95 (T8) của kho xăng dầu Ressol (thuộc công ty cổ phần thương mại hóa dầu Ressol (công ty Ressol)) để tạo thành 1,5 triệu lít xăng giả.

Sau khi khám xét khẩn cấp kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng thuộc công ty Mỹ Hưng, Công an tỉnh Đắk Nông đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra đối với Trịnh Sướng.

Cơ quan điều tra khám xét các kho sản xuất xăng giả của Trịnh Sướng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố, bắt giam, đề nghị truy tố 39 bị can trong vụ án nói trên.

Cũng theo điều tra, công ty Mỹ Hưng do Trịnh Sướng làm giám đốc, sở hữu 8 cửa hàng xăng dầu trực thuộc, 12 xe ô tô xi téc và 9 tàu thủy. Ngoài ra, Trịnh Sướng còn chỉ đạo, điều hành hoạt động của công ty Gia Thành và sở hữu 75% cổ phần (do con trai là Trịnh Thành Hưng đứng tên) của công ty Ressol.

Từ ngày 9/1/2017 - 30/5/2019, Trịnh Sướng đã thông qua nhiều công ty, nhà phân phối để mua hàng trăm triệu lít dung môi, hóa chất các loại với tổng số tiền thanh toán hơn 2.000 tỷ đồng.

Trịnh Sướng cùng đồng bọn đã tổ chức pha chế, sản xuất ra hơn 137 triệu lít xăng giả, gần 1,6 triệu lít dầu DO giả, tổng số lượng hàng giả tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn 2.500 tỷ đồng.

Sau đó, Trịnh Sướng đã bán ra thị trường gần hết số xăng, dầu giả thông qua 337 cửa hàng thuộc đại lý bán hàng của công ty Mỹ Hưng, Công ty Gia Thành và công ty Ressol, thu lợi bất chính với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.

