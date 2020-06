Xuất phát từ mâu thuẫn trong ăn nhậu giữa nhóm công an với nhau, trung úy công an khu vực ở Bình Dương đã rút súng bắn đồng đội bị thương.

Công an tỉnh Bình Dương đang xác minh làm rõ những người liên quan trong vụ việc trung úy công an khu vực phường Thuận Giao (TP Thuận An, Bình Dương) nổ súng bắn người trong quán nhậu trên địa bàn TP Dĩ An (Bình Dương).

Trung úy Đàm Đức Nam (30 tuổi), cán bộ công an khu vực phường Thuận Giao, người nổ súng, đã bị tạm đình chỉ công tác để chờ kết quả xử lý.

Ngày 4/6, trung úy Nam cùng một người bạn đến ăn tối tại một quán nhậu trên đường Nguyễn Công Trứ (thuộc địa bàn phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) cùng một số cán bộ, chiến sĩ công an TP Dĩ An.

Tại đây, giữa Nam và một cán bộ thuộc đội Cảnh sát kinh tế TP Dĩ An xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, bất ngờ Nam rút một khẩu súng ngắn trong người ra để giải quyết.

Trong lúc hỗn loạn, khẩu súng bất ngờ phát nổ khiến cán bộ thuộc đội Cảnh sát kinh tế bị thương ở vùng đùi.

Sự việc khiến cả quán nhậu hoảng sợ, một số người nhậu chung sau đó đã can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Khẩu súng trung úy Nam sử dụng do người này tự mua, không phải súng của đơn vị.

Trao đổi riêng với PV VietNamNet, trung úy Nam thừa nhận vụ việc nổ súng và cho biết đang rất hối hận sau hành động trên.

Trung úy Đàm Đức Nam trước đây là chiến sĩ Cảnh sát PCCC TP Thuận An, thời gian gần đây được điều động về làm công an khu vực phường Thuận Giao.

Vụ nổ súng xảy ra đã nhiều ngày nhưng hiện nay công an tỉnh Bình Dương vẫn chưa cung cấp thông tin chính thức về vụ việc.

Minh Tâm