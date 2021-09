Có chốt chặn phòng dịch Covid-19 ở hai đầu khách sạn MayFlower, "khách làng chơi" khi đến sẽ được "phím" cách để vượt chốt.

Ngày 6/9, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm vừa tiến hành triệt phá đường dây mua bán dâm giữa mùa dịch tại khách sạn MayFlower (số 11 hàng Rươi, quận Hoàn Kiếm). Công an bắt quả tang T.T.K.P (SN 1989, ở Nam Định) có hành vi bán dâm tại phòng 301 và L.Q.T (SN 1992, Hà Nội) là khách mua dâm.

Theo cơ quan công an, trong thời điểm giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, khách sạn MayFlower vẫn mở cửa "chui".

T.T.K.P tại cơ quan công an

T.T.K. P thuê phòng tại đây để thực hiện hành vi bán dâm. P. đăng tải các hình ảnh, thông tin lên các trang web về mua bán dâm, đăng trên mạng xã hội để thu hút khách. Một ngày, P. tiếp xúc với nhiều lượt khách, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch.

Dù địa điểm số 11 hàng Rươi đã có chốt chặn phòng dịch Covid-19 ở hai đầu, nhưng khách làng chơi khi đến sẽ được "phím" cách để vượt chốt, bằng cách để xe ở ngoài và đi bộ vào trong. Khi đến khách sạn MayFlower, khách bấm chuông để có người mở cửa.

Tại cơ quan công an, L.Q.T là khách mua dâm khai nhận, liên lạc với P qua điện thoại để hẹn ở khách sạn MayFlower. Khi lấy phòng, T. nhắn tin số phòng cho P. để thực hiện việc mua bán dâm. Người này đang thực hiện hành vi thì bị lực lượng chức năng vào kiểm tra hành chính, bắt quả tang.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Nhị Tiến