Công an đã xác định được đối tượng nổ súng trong vụ hai nhóm thanh niên đánh nhau ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Sáng 4/3, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ nhiều đối tượng trong vụ hai nhóm thanh niên đánh nhau, nổ súng giữa trung tâm TP, xảy ra trên đường Trần Văn Khéo, quận Ninh Kiều chiều 3/3.

Bước đầu cơ quan công an xác định đối tượng nổ súng là Lê Quang Dinh (37 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều). Dinh đang điều trị tại bệnh viện do bị chém trọng thương trong lúc đánh nhau.

Các đối tượng có liên quan tại cơ quan công an

Công an đang tạm giữ khoảng 20 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, chiều 3/3, người dân nhìn thấy hai nhóm thanh niên xảy ra đánh nhau trên đường Trần Văn Khéo và có nghe tiếng súng nổ. Công an TP Cần Thơ có mặt khống chế, đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Công an đang tạm giữ khoảng 20 đối tượng có liên quan để phục vụ điều tra

Công an thu giữ khẩu súng mà đối tượng dùng để giải quyết mâu thuẫn

Theo xác minh ban đầu, nhóm đối tượng đi ô tô biển số TP.HCM đến Cần Thơ để đòi nợ và xảy ra vụ đánh nhau như nói trên.

Hai nhóm thanh niên đánh nhau, súng nổ giữa trung tâm Cần Thơ Hai nhóm người xảy ra đánh nhau giữa trung tâm TP Cần Thơ, trong đó một đối tượng nổ súng để giải quyết mâu thuẫn.

Thiện Chí