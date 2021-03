Theo cáo trạng, với vai trò Chủ tịch HĐQT PVN, Trưởng Ban chỉ đạo triển khai các dự án nhiên liệu sinh học, ông Đinh La Thăng biết PVC không đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu TK05 dự án Ethanol Phú Thọ. Nhưng với mục đích chỉ định thầu cho PVC do Trịnh Xuân Thanh là Chủ tịch HĐQT thực hiện (thông qua Liên danh nhà thầu PVC/Alfa Laval/Delta- T), ông Thăng đã ban hành chủ trương, chủ trì các cuộc họp để kết luận chỉ đạo quyết liệt PVB, PVC hoàn tất thủ tục chỉ định thầu cho Liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T thực hiện gói thầu TK05 dự án Ethanol Phú Thọ trái quy định. Quá trình thực hiện, do Liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T không đủ năng lực nên dự án Ethanol Phú Thọ liên tục bị chậm tiến độ. PVC sau đó cũng có báo cáo thừa nhận Liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T không đủ năng lực để thực hiện dự án. Tháng 3/2013, PVC đã đơn phương dừng thi công dự án và chưa có hạng mục nào hoàn thành. PVC đưa ra lý do việc dừng dự án vì đơn vị gặp nhiều khó khăn về tài chính, hoàn toàn chưa có kinh nghiệm quản lý và kết nối các giao diện về công nghệ... Việc này dẫn đến hậu quả thiệt hại cho PVB hơn 543 tỷ đồng. Bị xác định giữ vai trò chính trong vụ án, cáo trạng cho rằng, ông Đinh La Thăng cùng các bị can khác có trách nhiệm liên đới bồi thường hơn 543 tỷ đồng do hành vi phạm tội gây ra.