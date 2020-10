Có ngoại hình xinh đẹp, Nguyễn Thị Lan (SN 1998, trú tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) đã trực tiếp bán dâm và điều các cô gái từ các tỉnh khác lên Tuyên Quang để bán dâm.

Ngày 5-10, tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Cơ quan điều tra Công an tỉnh đang điều tra làm rõ đường dây gái gọi liên tỉnh do Nguyễn Thị Lan (SN 1998, trú tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) cầm đầu.

Nguyễn Thị Lan điều hành đường dây gái gọi liên tỉnh

Theo điều tra ban đầu, ngày 3/100, sau khi ăn nhậu và thỏa thuận với khách số tiền giá 2,5 triệu đồng/lần "tàu nhanh", Lan đã điều N.T.T.H. (SN 2000), quê ở Thái Bình; N.T.H. (SN 1997) và N.T.L. (SN 1999), cùng trú tại Quảng Ninh lên Tuyên Quang bán dâm cho khách tại Khách sạn Vân Anh, thuộc phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

Đến khoảng 21h cùng ngày, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang bắt quả tang Nguyễn Thị Lan cùng 3 cô gái khác thực hiện hành vi bán dâm tại đây.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Lan khai nhận cô ta quen biết với gái bán dâm qua mạng xã hội và thường tuyển chọn những cô ngoại hình ưa nhìn. Sau đó, Lan trực tiếp thỏa thuận, ngã giá và thu tiền của khách mua dâm để hưởng tiền chênh lệch.

Khi chọn được địa điểm bán dâm, Lan sẽ điều gái từ các tỉnh lên Tuyên Quang. Mỗi lần môi giới, Lan trả cho gái bán dâm khoảng 1 triệu đồng, thấp hơn so với số tiền nhận của khách mua dâm.

