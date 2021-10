Đang là nghi can trong vụ tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, chị Phạm Thị Hà (SN 1993, quê Hải Dương) tố cáo hai kẻ lừa 'chạy án' mà mình là nạn nhân.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Huy Hoàng (SN 1994, nhân viên ngân hàng, ở Thanh Xuân) và Ngô Thị Thanh Thảo (SN 1996, ở Nam Từ Liêm) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng tháng 2/2019, chị Phạm Thị Hà (SN 1993, quê Hải Dương) quen biết một số đối tượng người Trung Quốc làm dịch vụ mang thai hộ.

Do biết tiếng Trung, chị Hà nhận làm phiên dịch cho nhóm người trên, đồng thời có trách nhiệm lo việc ăn uống, đi lại, đưa những người mang thai hộ đi khám sức khỏe. Nếu người mang thai hộ thành công, chị Hà được trả 30 triệu đồng/người.

Ngày 2/11/2020, chị Hà nhận được điện thoại yêu cầu đón 2 người được thuê mang thai hộ, trong đó có chị K. (SN 1997, ở TP.HCM) đưa đi khám sức khỏe.

Lúc này, chị K. đổi ý không muốn mang thai hộ, đòi về và yêu cầu chị Hà trả phí đi đường. Do người môi giới của chị K. nói chị phải tự lo tiền về nên chị đã đến công an quận Tây Hồ trình báo.

Lo sợ "dính án", chị Hà nhờ bị can Thảo thuê luật sư để bảo vệ quyền lợi cho mình và Thảo đã giới thiệu chị Hà gặp Hoàng nhờ giúp đỡ.

Cáo buộc cho rằng, Hoàng và Thảo đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị Hà.

Từ ngày 14-19/11/2020, hai bị can đã dùng thủ đoạn gian dối bằng việc đưa ra những thông tin không đúng sự thật, hứa hẹn sẽ nhờ những người có thẩm quyền trong các cơ quan tiến hành tố tụng để lo cho chị Hà không bị xử lý hình sự, hoặc có thể chỉ bị án treo.

Thảo và Hoàng đã chiếm đoạt của chị Hà hơn 319 triệu đồng và 2.000 USD (tương đương hơn 365 triệu đồng).

Cáo trạng xác định, Hoàng được hưởng lợi 286 triệu đồng, Thảo được hưởng lợi hơn 78 triệu đồng. Chiếm đoạt được tiền, Hoàng dùng hơn 44 triệu đồng chơi lô đề.

Đối với chị Hà, sau khi đến công an tố cáo Hoàng, Thảo và yêu cầu họ phải hoàn trả cho mình số tiền đã chiếm đoạt, chị này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú do đang bị Công an quận Tây Hồ điều tra về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

