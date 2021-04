Phát hiện đầu bếp của quán đang ngủ cùng vợ cũ và con gái của mình trong phòng, Họp dùng dao đâm chết đầu bếp, chém gục vợ cũ rồi tự sát.

Sáng nay (2/4), thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Họp (30 tuổi, trú thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) về tội “Giết người”.

Theo thiếu tướng Dũng, Trần Văn Họp và Lê Thị M. (28 tuổi, chủ quán nhậu Lương Sơn, thị trấn Tân Bình) đã ly hôn, nhưng hai người vẫn chung sống với nhau.

Quán nhậu Lương Sơn nơi xảy ra vụ việc

Trần Văn Họp đã qua cơn nguy kịch, đang điều trị tại bệnh viện

Khoảng 9h sáng 27/3, Họp đến quán nhậu Lương Sơn thì phát hiện đầu bếp Dương Văn Nhựt đang ngủ với vợ cũ và con gái.

Lúc này, Họp đóng cửa lại rồi dùng dao đâm Nhựt tử vong tại chỗ. Sau đó, Họp chém vào vùng đầu người vợ cũ, rồi tự sát.

Sau khi xảy ra vụ án mạng, hai nhân viên quán nhậu Lương Sơn Quán đến làm việc thì phát hiện có máu chảy. Cả hai phá cửa xong vào kiểm tra, thì thấy Nhựt đã chết, cạnh đó Trần Thị M. và Họp bị thương nặng.

Họp được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Quảng Nam với vết thương xuyên thấu cổ dài 10cm, tổn thương mạch máu, đứt khí quản, tràn khí cổ, ngực, bụng và trung thất. Còn chị Lê Thị M. được đưa vào cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng đầu.

“Sau quá trình cứu chữa, Trần Văn Họp đã qua cơ nguy kịch. Hiện đối tượng này vẫn đang nằm viện nên đơn vị đang cắt cử cán bộ giám sát tại bệnh viện. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra, để làm rõ vụ án”, thiếu tướng Dũng nói.

Lê Bằng