Sau khi dìm nước và bóp cổ khiến người vợ câm điếc tử vong, người chồng ở Quảng Nam đã dựng hiện trường giả vụ giết người rồi cướp vàng.

Chiều nay, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Tới (SN 1989, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) về tội “Giết người”.

Trước đó, khoảng 9h15 sáng 16/5, Tới chạy sang hàng xóm báo tin vợ là Phạm Thị T. (SN 1989, cả 2 vợ chồng đều câm điếc) bất tỉnh trong nhà vệ sinh.

Sau khi dìm nước, bóp cổ vợ tử vong, Tới (áo đỏ) tạo hiện trường giả vụ giết người, cướp tài sản

Lúc này, Tới ôm vợ khóc lóc và nhờ người thân đưa đến BV Đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu. Tuy nhiên, chị Tuyết đã tử vong sau đó.

Cơ quan chức năng xác định trên cổ của chị Tuyết có vết bầm tím. Ngoài ra, 1 sợi dây chuyền vàng 2 chỉ và 1 nhẫn vàng trên người chị Tuyết cũng bị mất.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Qua điều tra, ngành pháp y xác định nạn nhân Tuyết chết do ngạt nước. Sau đó, Công an xác định Tới là nghi phạm sát hại vợ nên mời đến làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Tới thừa nhận đã bóp cổ, dìm nước vợ trong lúc nạn nhân đang gội đầu ở nhà vệ sinh của gia đình.

Sau khi vợ tử vong, Tới đã lấy sợi dây chuyền cùng nhẫn vàng của nạn nhân cất giấu rồi kêu cứu hàng xóm đưa vợ đi cấp cứu, nhằm đánh lừa lực lượng chức năng đây là vụ giết người cướp tài sản.

Về sợi dây chuyền và nhẫn của nạn nhân, sau khi tìm kiếm cảnh sát cũng đã thu giữ.

Nguyên nhân vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt vợ chồng. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lê Bằng