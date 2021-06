Công an Đà Nẵng đã khởi tố giám đốc thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA gây lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng.

Trao đổi với VietNamNet sáng nay (21/6), lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Trọng (SN 1992, trú căn hộ B1204 khu chung cư FHome, quận Hải Châu) là giám đốc công ty TNHH quốc tế AMIDA về tội “vi phạm quy định an toàn ở nơi đông người”.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Quang Trọng đã có hành vi tụ tập đông người, vi phạm quy định 5K về phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 20h30 đến 22h15 ngày 2/5, Trọng tổ chức cuộc họp công ty có hơn 30 nhân viên tham dự.

Trước khi vào họp các nhân viên đều mang khẩu trang theo quy định. Tuy nhiên, đến phần phát biểu của mình, Trọng yêu cầu các nhân viên bỏ khẩu trang ra để hô to các mục tiêu.

Công an đọc lệnh khởi tố đối với Trọng

Sau cuộc họp, dịch Covid-19 đã bùng phát tại công ty AMIDA làm tổng cộng 65 người nhiễm Covid-19, khiến Nhà nước phải chi trả các chi phí điều trị, truy vết, cách ly liên quan các ca bệnh này với số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố và cho tại ngoại đối với bị can Nguyễn Quang Trọng, đồng thời ra lệnh cấm bị can đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 13/5, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án tại thẩm mỹ viện AMIDA gây lây lan dịch Covid-19.

Thẩm mỹ viện AMIDA có trụ sở ở chính ở đường Phan Châu Trinh được xem là ổ dịch Covid-19 lớn tại Đà Nẵng. Không dừng lại ở đó, nhiều người làm việc tại nơi này còn di chuyển đi các tỉnh thành như Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Đắk Lắk... làm lây lan dịch.

Hồ Giáp

