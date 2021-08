Nguyên nhà báo Nguyễn Ngọc Diệp vừa bị Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về tội cưỡng đoạt tài sản.

Công an TP Hà Nội vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Diệp (SN 1987 ở Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Đinh Thị Vân (SN 1988 ở Chung cư Thăng Long Victory, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) cùng về tội cưỡng đoạt tài sản, đồng thời ra lệnh tạm giam 3 tháng 24 ngày đối với Diệp.

Đối với Đinh Thị Vân, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đinh Thị Vân (trái) và Nguyễn Ngọc Diệp (phải)

Trước đó, ngày 17/7, cơ quan điều tra đã bắt quả tang Nguyễn Ngọc Diệp khi người này đang nhận tiền cưỡng đoạt được của Công ty TNHH Đông y xứ Mường, được Diệp hợp thức hóa bằng hình thức ký hợp đồng hợp tác truyền thông với tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập và thực hiện gỡ 2 bài báo có nội dung ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động của doanh nghiệp được đăng tải trên Tạp chí Thương trường.

Kết quả điều tra xác định: Nguyễn Ngọc Diệp, nguyên nhà báo, Trưởng ban PR - Chuyên đề Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập, lợi dụng chức danh của mình, đã thỏa thuận cùng Đinh Thị Vân, tìm kiếm các công ty, doanh nghiệp đăng quảng cáo các sản phẩm trong lĩnh vực làm đẹp, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm… trên mạng Internet, sau đó tìm kiếm thông tin về sản phẩm nêu trên từ mạng Internet, Bộ Y tế và đối chiếu với thông tin quảng cáo do doanh nghiệp đưa ra.

Nếu phát hiện ra sai phạm của những đơn vị này, các người này sẽ lấy tư cách pháp nhân Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập, soạn văn bản có nội dung nêu rõ sai phạm, gửi đến các công ty, sau đó gọi điện, nhắn tin để gây sức ép tống tiền. Số tiền cưỡng đoạt được hợp thức bằng hình thức ký hợp đồng hợp tác truyền thông với tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập.

Nhị Tiến