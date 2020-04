Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố nhóm thanh thiếu niên liên quan đến vụ 2 chiến sĩ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Chiều nay, thượng tá Phan Minh Mẫn - Trưởng công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can liên quan đến vụ đua xe khiến 2 chiến sĩ công an hy sinh.

Các bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng:

Nguyễn Đình Hoàn, Nguyễn Đăng An (cùng 19 tuổi, trú quận Cẩm Lệ).

Nguyễn Văn Cường (28 tuổi, trú quận Cẩm Lệ).

Nguyễn Văn Vinh (16 tuổi, trú quận Cẩm Lệ).

Nguyễn Văn Giang (17 tuổi, trú quận Cẩm Lệ).

Lê Ngọc Cường (26 tuổi, trú quận Cẩm Lệ).

Phạm Hồng Thái (16 tuổi, trú huyện Hòa Vang).

Ngoài ra, công an còn cho gia đình bảo lãnh 2 thiếu niên khác chưa đủ 16 tuổi để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Theo điều tra, khoảng 19h30 tối 2/4, nhóm 9 đối tượng trên rủ nhau lái xe máy “đi bão”.

Nhóm nghi phạm bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng

Nhóm này đi trên 6 xe, di chuyển từ đường Lê Trọng Tấn ra đường Trường Chinh và vòng qua nhiều tuyến đường lớn khác của Đà Nẵng, với tốc độ cao từ 50 đến hơn 100 km/h và liên tục lạng lách, nẹt pô, đánh võng, la hét. Khi từ đường Nguyễn Văn Thoại rẽ trái vào đường Võ Nguyên Giáp các đối tượng rủ nhau đua xe.

Đến đường Lê Đức Thọ, cả nhóm thấy các chiến sĩ Công an quận Sơn Trà làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và chống dịch Covid-19 liền thông báo cho nhau biết rồ ga bỏ chạy.

Tổ công tác lúc này gồm đại úy Đặng Thanh Tuấn (SN 1979), trung sĩ Võ Văn Toàn (SN 199), thiếu úy Nguyễn Công Lộc và thượng sĩ Nguyễn Đức Hùng ra hiệu dừng xe, tuy nhiên nhóm này không chấp hành và tiếp tục bỏ chạy.

Thấy vậy, đại úy Tuấn điều khiển mô tô chở trung sĩ Toàn, còn thiếu úy Lộc chở thượng sĩ Hùng chia 2 hướng đuổi theo. Anh Lộc và Hùng chạy trên đường Yết Kiêu đổi theo Vinh và Thái ra hướng cảng Tiên Sa thì tạm giữ được Vinh.

2 chiến sĩ công an hy sinh khi truy bắt nhóm đua xe

Còn anh Tuấn và Toàn chạy trên đường Lê Đức Thọ đuổi theo những người còn lại theo hướng ra cầu Thuận Phước.

Thấy xe anh Tuấn đuổi theo, có bật còi hú, yêu cầu dừng lại, nhưng các đối tượng cho xe tăng tốc khoảng 100km/h và liên tục lạng lách trước đầu xe đại úy Tuấn.

Khi vừa qua cầu Mân Quang, xe của đại uý Tuấn va chạm với xe máy của anh Mai Quốc Long (35 tuổi) đang di chuyển cùng chiều. Xe đặc chủng tiếp tục va vào gốc cây bên đường khiến 2 chiến sĩ tử vong tại chỗ. Anh Long bị gãy xương chân, vai và chấn thương đa phần mềm, hiện đã được xuất viện.

Ngay trong đêm 2 và rạng sáng 3/4, công an đã dốc toàn lực truy tìm và bắt giữ 9 người liên quan.

Chiều 3/4, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã quyết định thăng cấp hàm từ đại uý lên thiếu tá cho anh Tuấn. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng thăng hàm từ trung sĩ lên thượng sĩ với anh Toàn.

Hồ Giáp