Ngày 24/5, TAND tỉnh An Giang xử sơ thẩm 5 bị cáo Phan Phi Hùng (51 tuổi), Phạm Thanh Hập (26 tuổi), Trương Chí Tài (30 tuổi), Trang Văn Út (32 tuổi), Lê Văn Dính (31 tuổi) về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép". Đây nhóm bị cáo tổ chức cho các bệnh nhân 1440, 1451, 1452 và 1453, từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo cáo trạng, 5 bị cáo nói trên quê ở huyện An Phú. Hùng là đối tượng cấu kết với nhóm người bên Campuchia để đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Chiều 23/12/2020, Hùng được người bên Campuchia điện thoại báo có 9 khách sẽ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vào rạng sáng hôm sau.

Sau đó, Hùng báo tin cho Tài, Dính, Hập, Út biết. Gã còn kêu Út chuẩn bị ô tô 7 chỗ để chở khách. Sau khi nhận 9 người khách, Hùng bảo Hập, Tài, Dinh lấy xe máy chở về nhà Hập.

6 người khách được đưa lên ô tô 7 chở về Long An và TP.HCM. 3 người còn lại cũng được nhóm của Hùng tổ chức đưa đến Cà Mau và TP.HCM.

Trong phi vụ này, Hùng nhận 6,5 triệu đồng từ nhóm người bên kia biên giới. Hùng chia cho Út 4 triệu; đưa cho Tài, Dính, Hập mỗi gã 500.000 đồng.

Trong 9 người khách mà nhóm Hùng tổ chức nhập cảnh vào Việt Nam có 4 người dương tính Covid-19. Nhóm của Hùng bị cơ quan ANĐT Công an An Giang khởi tố bắt giam.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Hùng 7 năm tù, Hập, Tài, Út mỗi bị cáo 5 năm tù; bị cáo Dính lĩnh 2 năm tù.

Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 5 bị can trong vụ tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, liên quan đến nhóm bệnh nhân 1440.