Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao, giữ nguyên bản án với Hồ Duy Hải.

Chiều nay, Hội đồng thẩm phán TANDTC không chấp nhận quyết định kháng nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao, tuyên bản án hình sự phúc thẩm đối với Hồ Duy Hải đã có hiệu lực pháp luật từ 8/4/2009.

'Mức án là đúng người, đúng tội'

Hội đồng cho rằng, quá trình điều tra, Cơ quan điều tra có một số sai sót, nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án.

17 thành viên Hội đồng thẩm phán

Hội đồng xác định không có bức cung, nhục hình đối với Hồ Duy Hải, không có căn cứ chứng minh Hải ngoại phạm. Các nội dung mà VKSND Tối cao nêu ra, sau khi được phân tích càng lý giải, làm rõ hơn hành vi phạm tội của Hồ Duy Hải.

Trên cơ sở xem xét khách quan toàn bộ chứng cứ, lời khai nhân chứng, vật chứng… , đủ cơ sở khẳng định Hải đã sát hại 2 nạn nhân. Việc kết án Hải là có căn cứ, không oan. Mức án là đúng người, đúng tội. Những thiếu sót trong quá trình điều tra không làm thay đổi bản chất vụ án. Không cần hủy án để điều tra lại.

Sau khi xét xử phúc thẩm, Hải chỉ có đơn xin ân giảm hình phạt tử hình, không kêu oan. Theo quy định của pháp luật, bản án tử hình sẽ được thi hành khi không có kháng nghị và người bị kết án không có đơn xin ân giảm.

Hồ Duy Hải

Về thủ tục của quyết định kháng nghị, bản án tử hình được thi hành nếu Chánh án và Viện trưởng VKSND Tối cao không kháng nghị và người bị kết án không có đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước. Bản án tử hình sẽ được thi hành khi Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm án tử hình.

Trong trường hợp này, Chủ tịch nước đã có quyết định bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình của Hải. Văn phòng Chủ tịch nước có công văn đề nghị Viện trưởng VKSND Tối cao xem xét theo thẩm quyền vụ án.

Nhưng đây chỉ là văn bản hành chính, Viện trưởng VKSND Tối cao có quyết định kháng nghị là vi phạm tố tụng, không đúng thẩm quyền, không đúng quy định trong thủ tục tố tụng. Bản án đã có hiệu lực pháp luật. Quyết định không chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm.

'Hải có mặt tại hiện trường'

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm cho rằng, không có chứng cứ nào khẳng định Hồ Duy Hải có mặt tại hiện trường. Nhưng tòa căn cứ lời khai của nhiều người, trong đó có lời khai của Hải về việc đến bưu điện Cầu Voi, dựng xe và để chìa khóa. Nhân chứng Thường cũng cho hay đã nhìn thấy chiếc xe khi đến bưu điện Cầu Voi gọi điện thoại về Cà Mau.

Anh Thường còn khai, nhìn thấy thanh niên ngồi trong bưu điện, để tóc hai mái, lời khai này phù hợp với lời khai của Hải.

Ngoài ra anh Thường còn khai thấy thanh niên mặc áo ngắn tay… Hải cũng khai mặc áo ngắn tay, sau khi gây án, Hải đã mang quần áo đốt ở vườn. Cơ quan công an cũng đã thu tro của chiếc áo này.

Như vậy lời khai của Hải và những người khác là phù hợp, có căn cứ.

Ngoài ra còn có lời khai của người phụ nữ bán hoa quả tên Ngân về việc nữ nhân viên bưu điện ra mua hoa quả và có nói, tiền do người thanh niên đến chơi đưa. Tại hiện trường, cơ quan công an cũng thu được một số hoa quả.

Tòa đủ cơ sở khẳng định Hải có mặt tại hiện trường.

Theo nội dung kháng nghị của VKSND Tối cao, việc Hải có mặt ở bưu điện lúc 19h39 là không có cơ sở. Kết luận giám đốc thẩm cho rằng: Lời khai của anh Thường cho biết, có thấy một thanh niên ngồi trên salon trong bưu điện, lúc hơn 19h30.

Hải khai thủ tục cầm đồ 5 phút, và đi các nơi mất 15 phút. Việc Hải đến bưu điện lúc hơn 19h30 là phù hợp với lời khai của anh Thường.

Vì vậy, cơ quan tố tụng sơ thẩm, phúc thẩm kết luận Hải có mặt tại hiện trường là có cơ sở.

'Việc không trùng khớp dấu vân tay không phải là tình tiết quan trọng'

Theo nội dung kháng nghị, lời khai của Hồ Duy Hải có nhiều mâu thuẫn... Về nội dung này, kết luận giám đốc thẩm cho rằng, lời khai mâu thuẫn của Hải phù hợp với diễn biến tâm lý tội phạm. Điều này cho thấy, Hải không bị mớm cung, ép cung. Các lần lấy cung Hải đều có đại diện VKS. Nhưng do bị cáo sợ bị thi hành án tử nên đã cố tình khai bất nhất để kéo dài thời gian điều tra.

Trong số các bút lục, Hải từng khai, do sợ bị án cao nên đã khai nhận. Cũng có lời khai của Hải cho rằng, ban đầu bị cáo đòi quan hệ với chị Hồng nhưng không thành nên đã nảy sinh ý định sát hại nạn nhân.

Tòa cho rằng, những tình tiết đó, chỉ có người thực hiện hành vi mới rõ như vậy. Tòa thấy không cần thiết hủy án để điều tra lại.

Theo nội dung kháng nghị, Hải có nhiều lời khai về việc đập đầu chị Hồng vào lavabo, nhưng kết quả khám nghiệm không có dấu vết. Kết luận chỉ ra, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, thu giữ vân tay, cơ quan điều tra đã truy nguyên dấu vân tay nhưng không có kết quả. Bản tự khai và biên bản hỏi cung có sự tham gia của một số kiểm sát viên, Hải khai đã đập đầu chị Hồng vào lavabo. Mặc dù không thu được dấu vân tay, đủ cơ sở xác định Hải là người thực hiện hành vi phạm tội.

Theo nội dung kháng nghị, dấu vân tay ở cửa chính và lavabo không phải của Hải, là vân tay của ai không được làm rõ. Kết luận giám đốc thẩm cho rằng, hồ sơ thể hiện, quá trình khám nghiệm hiện trường, thu giữ dấu vân tay, CQĐT đã kiểm tra vân tay của hơn 100 người, nhưng không có kết quả. Phòng kỹ thuật hình sự kết luận, dấu vân tay không trùng với vân tay của Hồ Duy Hải. Việc không trùng khớp dấu vân tay không phải là tình tiết quan trọng. Căn cứ vào lời khai của các người làm chứng, lời khai của bị cáo và các tài liệu khác, có đủ cơ sở xác định Hải là người thực hiện hành vi phạm tội.

Theo kết luận giám đốc thẩm, kết luận giám định giải thích rõ nguyên nhân chết của nạn nhân là do vết sắc bén cắt cổ, những vết thương khác là do va đập phần cứng, chỉ là vết thương nhẹ. Các kết luận giám định và việc giải thích của cơ quan giám định phù hợp với lời khai của Hồ Duy Hải, biên bản hiện trường, giám định tử thi nên đủ cơ sở xác định nguyên nhân chết của chị Hồng là do bị dùng dao cắt cổ.

Kháng nghị của VKSND Tối cao cho rằng, việc thu giữ tro đốt ở nhà Hải là không có giá trị. Theo kết luận giám đốc thẩm, việc điều tra viên mở rộng phạm vi khám xét là cần thiết. Sau khi phát hiện sau nhà bà Len có hai đống tro bị đốt đã thu giữ, giám định. Kết luận giám định đống tro tàn cho thấy có thành phần vải..., có giá trị chứng minh Hải có mặt tại hiện trường. Việc kháng nghị nói thu tro tàn không cần thiết là không chính xác.

Quá trình điều tra cho thấy, sau khi giết chị Hồng, Vân, Hải lấy tiền, dây chuyền của nạn nhân… Sau đó, Hải mang đi bán điện thoại, dây chuyền là phù hợp với người mua. Tòa thấy, chỉ có người đi bán tài sản mới rõ được số tiền. Nên tòa thấy không cần điều tra lại.

Không chấp nhận kháng nghị

Trước đó, Hội đồng thẩm phán biểu quyết từng nội dung cụ thể.

Chủ tọa phiên giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán TANDTC, ông Nguyễn Hòa Bình đã lấy biểu quyết từng vấn đề.

1. Vụ án đã có những sai sót về tố tụng như đã nêu. Những sai sót đó có làm thay đổi bản chất vụ án hay không?

Kết quả 17/17 thành viên biểu quyết “Không thay đổi bản chất vụ án”.

2. Bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm kết án Hồ Duy Hải có đúng người, đúng tội, đúng mức án hay không?

Kết quả 17/17 thành viên biểu quyết “Đúng người, đúng tội, đúng mức án”.

3. Quyết định số 639/QĐ-CTN ngày 17/5/2012 của Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm án tử hình của Hồ Duy Hải đang có hiệu lực, Quyết định kháng nghị số 15/QĐ-VKSNDTC-V7 của VKSNDTC có đúng pháp luật hay không?

Kết quả 17/17 thành viên biểu quyết “Không đúng pháp luật”.

4. Chấp nhận kháng nghị, hủy hai bản án phúc thẩm và sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung hay không chấp nhận kháng nghị ?

Kết quả 17/17 thành viên biểu quyết “Không chấp nhận kháng nghị”.

