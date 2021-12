Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà khai lý do giết anh Trần Trí Thành là do bị nạn nhân tấn công tình dục và có ý “nhòm ngó”, chiếm đoạt tài sản của mẹ bị cáo.

Ngày 31/12, TAND cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên xét xử phúc thẩm vụ án giết người đổ bê tông phi tang thi thể theo đơn kháng cáo kêu oan của các bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi, ngụ tại TP.HCM), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi, ngụ tại Quảng Ngãi), Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ của Hà, 67 tuổi, ngụ tại Kiên Giang).

8h30, các bị cáo được đưa tới phiên tòa. Tất cả các bị cáo đều được mặc đồ bảo hộ.

Ngay trong phần làm thủ tục, một lần nữa bị cáo Phạm Thị Thiên Hà đã từ chối luật sư bào chữa. Đồng thời, bị cáo Hà khiếu nại việc không được gặp công chứng viên để giải quyết vấn đề tài sản và đề nghị triệu tập bị án Lê Phương Thảo.

Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà

Trước khiếu nại này của Hà, HĐXX đã phải tạm dừng phiên tòa để vào hội ý.

Sau khi hội ý, xét thấy trong lần mở tòa trước HĐXX đã tạm hoãn phiên tòa và có văn bản gửi Công an tỉnh Bình Dương giải quyết theo thẩm quyền nên lần này HĐXX không giải quyết.

Đối với đề nghị triệu tập bị án Lê Phương Thảo, HĐXX nhận thấy không cần thiết, bởi tại CQĐT và tại phiên sơ thẩm Lê Phương Thảo đã trả lời hết các vấn đề liên quan tới vụ án. Vì vậy, HĐXX quyết định tiếp tục phiên tòa.

Trả lời thẩm vấn của HĐXX về cái chết của Trần Trí Thành (SN 1992, ngụ TP.HCM) và ông Trần Đức Linh (SN 1969, quê Nghệ An), bị cáo Phạm Thị Thiên Hà khai, ông Linh chết là do nhảy lầu, là “sự cố ngoài ý muốn”, không phải lỗi của bị cáo.

Bị cáo Phạm Thị Hồng Hoa

Về lý do giết anh Thành, Hà khai do bị anh này có hành vi tấn công tình dục bằng các hành động gián tiếp; ngoài ra anh Thành còn để ý các tài sản của mẹ bị cáo, muốn lấy các tài sản này. Do vậy, Hà nói giết anh Thành là để tự vệ.

Bất ngờ tại phiên phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên thay đổi lời khai, khẳng định mình không liên quan đến cái chết của anh Thành, do bị cáo bị bệnh, khi di chuyển ra khách sạn phải có người dìu. Thời điểm Hà giết Thành, bị cáo nằm dưới bếp nên không biết sự việc diễn ra như thế nào.

Theo bị cáo Huyên, toàn bộ lời khai ở CQĐT và tại phiên sơ thẩm, bị cáo thừa nhận giết Thành là nhằm thể hiện trách nhiệm và chia sẻ với bị cáo Hà nên mới nhận tội chứ thực tế không tham gia sát hại người này.

Bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa khai, phải rất lâu mới biết Hà giết Thành, không nghe Hà thông báo giết Thành. Bị cáo Khẳng định mình không tham gia giết hại nạn nhân, không che giấu tội phạm.

Về việc bắt mọi người luyện "tịnh cốc", Hoa khai là muốn mọi người rèn luyện bản thân, chịu đựng được gian khổ.

Thanh Phương