Chiều nay (12/3), phiên tòa xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ tiếp tục với phần tranh luận. Tranh luận với đại diện VKS, bị cáo Trịnh Xuân Thanh nói: "Hai người làm tốt, gọi là đồng chí, không phải đồng phạm".

Được quyền tranh luận với đại diện VKS, bị cáo Trịnh Xuân Thanh cho rằng: Có 3 dự án Ethanol ở Phú Thọ, Dung Quất và Bình Phước, nhưng dự án Ethanol Phú Thọ đã bị loại ra khỏi danh sách thuộc dự án nhà nước phải chịu trách nhiệm, vì nó là dự án của công ty cổ phần.

Bởi vậy, nếu nhà nước muốn bỏ tiền vào đầu tư, nhưng bên chủ đầu tư không đồng ý thì nhà nước cũng chịu.

Mấu chốt của dự án này là có người nào chịu đổ tiền vào làm hay không. Dự án không còn hiệu quả thì người ta không rót tiền vào để làm nữa.

Cốt lõi của dự án này theo lý luận của đại diện VKS là do cho chọn nhà thầu không đủ năng lực, dẫn đến tiền lãi vay phải trả cho ngân hàng. Đối đáp lại, Trịnh Xuân Thanh khẳng định, dự án Ethanol Phú Thọ do thiếu tiền mà phải dừng chứ không phải do năng lực của PVC.

Theo cựu Chủ tịch HĐQT PVC, bị cáo luôn muốn nhận công trình để làm, đã xin chỉ định thầu dựa trên năng lực của PVC. PVC đã công khai minh bạch gửi công văn sang cho chủ đầu tư là PVB xin nhận thầu... Nhưng có được làm hay không là do chủ đầu tư xem xét chọn.

"Chúng tôi xin lãnh đạo tập đoàn để được thi công. Anh Thăng nói, làm dự án vì sự phát triển của đất nước, còn chúng tôi là doanh nghiệp thì phải có công ăn việc làm, trừ khi thấy không làm được tôi mới không xin", bị cáo Trịnh Xuân Thanh trình bày.

Theo lời bị cáo Thanh: Bên luận tội của nói bị cáo biết PVC không đủ năng lực nhưng vẫn làm. Thực tế, chưa bao giờ bị cáo nói PVC không đủ năng lực.

“Tôi đã mang án chung thân, có thêm 10 năm nữa cũng không sao, nhưng anh em của tôi ở đây không làm gì cả lại phải đi tù”, lời bị cáo.

Trịnh Xuân Thanh cho rằng, bị cáo chưa bao giờ nói ông Thăng bắt bị cáo phải làm dự án này, bị cáo tình nguyện làm, chỉ khuyến cáo, giá 59 triệu USD là không làm được và đã có báo cáo. "Tôi vẫn quyết định làm vì chủ đầu tư nói, chỉ có giá như thế thôi", bị cáo Trịnh Xuân Thanh tranh luận.

Về việc đại diện VKS nói có nhóm lợi ích câu kết với nhau làm thất thoát tiền của nhà nước, bị cáo Trịnh Xuân Thanh phản đối lập luận này, cho rằng PVC là công ty con, chịu sự quản lý của PVN, tức là cấp trên – cấp dưới mà lại bị coi là đồng phạm.

Bị cáo Thanh trình bày: "Đồng phạm là một nhóm tội phạm cùng phạm tội, nhưng 2 người làm tốt, người ta không gọi là đồng phạm, mà gọi là đồng chí".

Tiếp phần tranh luận, bị cáo Trịnh Xuân Thanh nhắc đến việc mỗi buổi hỏi cung, bị cáo đều hỏi cán bộ điều tra: "Tôi có hợp tác toàn diện không". Khi đó cán bộ điều tra bảo: "Có".

"Nhưng ra đến tòa, VKS lại bảo tôi không nhận tội nên không được tính tình tiết giảm nhẹ. Nhưng tôi có phạm tội đâu mà nhận", lời bị cáo Thanh.

Liên quan đến tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ bị cáo buộc, Trịnh Xuân Thanh tranh luận: "Vợ tôi và những người bạn mua lại đất, trả tiền đàng hoàng, không nhìn thấy 3 tỷ đồng đâu mà lại bảo tôi lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt 3 tỷ này..."

Đối đáp về 'lợi ích nhóm' trong phiên xử vụ Ethanol Phú Thọ Sáng nay (12/3), phiên tòa xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ tiếp tục phần tranh luận.

T.Nhung