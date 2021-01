Dù đã có vợ con nhưng Thanh vẫn nảy sinh tình cảm với người đàn bà khác. Khi bị bỏ rơi, anh ta liền đốt phòng trọ của người tình.

Ngày 22/1, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thanh (47 tuổi, quê Bình Định) về tội “Giết người” và “Vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”.

Theo cáo trạng, năm 2016, Thanh và bà Võ Thị Vàng (51 tuổi, ngụ Thủ Đức, TP.HCM) quen biết nhau khi đi bán đậu phộng dạo. Dù đã có vợ con nhưng Thanh vẫn nảy sinh tình cảm yêu đương với bà Vàng.

Tuy nhiên, đến năm 2019, bà Vàng muốn dừng lại và không cho Thanh tới phòng trọ của mình nữa. Nghi ngờ người tình có quan hệ tình cảm với người khác nên cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Bị cáo Nguyễn Văn Thanh tại tòa

Khoảng 23h ngày 26/8/2019, sau khi đi uống rượu về, Thanh chạy xe gắn máy đến phòng trọ của bà Vàng xin ngủ cùng, nhưng bà Vàng không đồng ý và lớn tiếng đuổi về.

Trên đường về, Thanh nhìn thấy một can nhựa vứt bỏ ngoài đường nên nảy sinh ý định mua xăng đến đốt phòng trọ của bà Vàng rồi tự tử.

Sáng 27/8/2019, Thanh tới phòng trọ của bà Vàng gõ cửa đòi gặp người tình. Tuy nhiên, bà Vàng không mở cửa nên anh ta châm lửa vào chai xăng, quăng vào phòng bà Vàng.

Hoảng sợ, bà Vàng tông cửa bỏ chạy. Lúc này, thấy ngọn lửa bùng lên, Thanh thấy hối hận nên chạy vào phòng trọ dập lửa, một tay vẫn xách theo can xăng, khi đang dập lửa thì can xăng trên tay bị cáo bùng cháy.

Thanh bỏ can xăng xuống nhưng do lửa cháy lan rộng, anh ta liền dùng chân đá khiến can xăng bắn vào người ông Trịnh Văn Vinh (là hàng xóm của bà Vàng) đang cùng chữa cháy, khiến ông Vinh bị bỏng nặng, thương tích 41%.

Sau khi gây án, bị cáo lấy xe bỏ đi và đến 10h sáng cùng ngày thì đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận, do ghen tuông và nhiều lần níu kéo tình cảm nhưng bà Vàng không chịu quay lại nên bị cáo mới đốt phòng trọ của người tình rồi tự tử.

Không có mặt tại phiên xử tình cũ, nhưng trước đó bà Vàng đã có đơn bãi nại, đề nghị không truy tố bị cáo.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, có tính chất côn đồ, gây mất trật tự trị an, cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Thanh 9 năm tù về tội “Giết người”, 6 tháng tù treo về tội “Vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”, quy đổi thành 2 tháng tù giam. Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là 9 năm 2 tháng tù.

Điều tra nhóm người đi ô tô nổ súng bắn người ở vùng ven Sài Gòn Nhóm đi ô tô nổ súng bắn nhiều phát vào nhóm người dừng xe trước cửa hàng xăng dầu ở vùng ven Sài Gòn. Một người đi đường bị vạ lây, trúng đạn cao su.

Thanh Phương