Thấy bạn trai khẳng định sẽ tự tử cùng mình, Ng. cầm chai thuốc tẩy Javel lên uống rồi mất mạng sau đó không lâu.

Chiều nay (1/4), TAND TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Mậu Hải Nam (25 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) về tội “Xúi giục hoặc giúp người khác tự sát” theo đơn kháng cáo của gia đình bị hại.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, Nam bị TAND quận 7 tuyên phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Không đồng ý với tội danh và mức án mà Tòa tuyên, cha của nạn nhân là ông Trình Nhật Thinh đã làm đơn kháng cáo, đề nghị chuyển tội danh của bị cáo sang tội “Giết người”. Đồng thời, đề nghị xem xét vai trò của cha bị cáo là ông Nguyễn Mậu Anh.

Ngoài ra, ông Thinh cũng có kháng cáo cho rằng Công an quận 7 đã làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, ông Thinh đề nghị xét xử bị cáo Nam tội “Hiếp dâm”, thuộc trường hợp làm cho bị hại chết hoặc tự sát.

Bị cáo Nguyễn Mậu Hải Nam. Ảnh: Thanh Phương

Theo bản án sơ thẩm, Nam và chị Trình Lê Minh Ng. có quan hệ tình cảm với nhau. Khoảng 7h30 ngày 30/12/2018, Ng. tới nhà Nam để nói chuyện. Lúc này cả hai cãi vã về việc Ng. trả lại bao thư bên trong có 3 tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng.

Khi lên phòng của Nam, bị cáo đã hất chiếc bàn học đổ vào người Ng. Chưa vơi cơn giận, Nam dùng tay bóp cổ bạn gái khiến Ng. té đập đầu vào tường.

Tiếp đó, cả hai thách thức nhau tự tử. Nam lập tức chạy đi lấy chai thuốc tẩy Javel mang tới chỗ Ng. ngồi rồi mở nắp. Lúc này Ng. nói “Anh có tin em uống không?” thì Nam trả lời “Nếu em dám uống thì anh cũng dám uống”.

Nghe bạn trai nói, Ng. cầm chai Javel lên uống, thấy vậy Nam cũng uống theo nhưng bị sặc nên ói ra.

Thấy Ng. gục xuống góc giường, miệng trào ra nhiều dịch màu nâu nên cậu ta đỡ bạn gái dậy rồi lấy chai Javel định uống tiếp, đúng lúc này ông Mậu Anh về nên Nam chạy ra mở cửa rồi lấy xe bỏ đi.

Lúc vào tới nhà, ông Mậu Anh nhìn thấy miệng Ng. xùi bọt mép nên đã gọi xe đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Tại phiên sơ thẩm cũng như phiên phúc thẩm hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và tỏ thái độ ân hận trước cái chết của bạn gái.

Bước vào phần tranh luận, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX trả hồ sơ vụ án vì cho rằng kết luận giám định pháp y còn nhiều mâu thuẫn, chưa được làm rõ.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy bị cáo đã lấy chai thuốc tẩy Javel cho bị hại uống, hành vi của bị cáo đã tạo điều kiện vật chất cho bị hại Ng. tự tước đoạt tính mạng của mình. Mặc dù trước đó bị hại và bị cáo đã có cãi vã, tuy nhiên bị cáo không có lời nói, hành động mang tính kích động bị hại uống thuốc tấy Javel.

Xét kháng cáo và kháng cáo bổ sung của đại diện bị hại. Căn cứ vào kết luận giám định pháp y; căn cứ vào công văn giải thích, trung tâm pháp y không giải phẫu tử thi nên không xác định được thương tích bên ngoài cơ thể là do nạn nhân vật vã do hấp hối hay do bị cưỡng bức hay thương tích xảy ra trước đó. Các vết thương tích ở cổ, mặt là do các chất ăn mòn gây ra.

Tại phiên tòa hôm nay, giám định viên giải thích các thương tích trên thi thể là do bị hại uống Javel gây ra. Vì vậy, không có đủ cơ sở xác định bị cáo dùng vũ lực cưỡng bức bị hại.

Đối với kháng cáo bổ sung đề nghị xem xét hành vi của ông Nguyễn Mậu Anh có liên quan tới vụ án, HĐXX cho rằng đây là suy nghĩ chủ quan của ông Thinh, không có tài liệu chứng cứ, chứng minh ông Mậu Anh có hành động dùng vũ lực đối với chị Ng.

Đối với kháng về việc Công an quận 7 có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, HĐXX xét thấy đây là suy nghĩ có tính chủ quan. Giai đoạn sơ thẩm, Công an quận 7 đã ra quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của ông Thinh, đồng thời VKSND quận 7 không thụ lý giải quyết tố cáo của ông.

Từ những lập luận trên, HĐXX đã bác kháng cáo của người bị hại, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên quyết định, không chấp nhận kháng cáo của đại diện bị hại, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm.

Thanh Phương