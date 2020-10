Ngày 19/3, bị cáo Toàn nhập cảnh từ Campuchia về nước và được đưa đi cách ly tại huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Lúc này, kẻ phạm tội không khai báo nhân thân lai lịch rõ ràng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Bến Cầu xác định, Toàn là đối tượng đang bị truy nã, nên sau khi cách ly 14 ngày đã bị bắt giữ theo lệnh truy nã. Tại Công an huyện Bến Cầu, ông Toàn khai, sau khi bỏ trốn đã sang Campuchia sinh sống và làm ăn. Do dịch bệnh Covid -19, Campuchia không cho cư trú nên ông Toàn buộc phải quay về Việt Nam.