Đối với chị Hà, sau khi đến công an tố cáo Hoàng, Thảo và yêu cầu họ phải hoàn trả cho mình số tiền đã chiếm đoạt, chị này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú do đang bị Công an quận Tây Hồ điều tra về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.